Heimsiege machen beim RFV Papenteich „am meisten Spaß“

Meine. Reibungsloser Ablauf, starke Gastgeberinnen – das dreitägige Dressur- und Springturnier in Meine ist ein voller Erfolg.

Es war „ein gelungenes Heimspiel“ für den RFV Papenteich Meine – und das gleich in mehrfacher Hinsicht, wie Alexander Junghans, der stellvertretende Vorsitzende, verdeutlichte. Denn zum einen lief beim dreitägigen Dressur- und Springturnier auf dem Reitplatz am Fuhrenkamp organisatorisch „alles wie geschmiert“. Und zum anderen triumphierten die Gastgeber auch in den beiden Top-Prüfungen.

Schon im Vorfeld durften sich die RFV-Verantwortlichen auf ihre „zahlreichen tatkräftigen Helfer“ verlassen. „So starteten wir gelassen in drei Tage voller Pferdesport, Zusammenhalt und Spaß. Insgesamt durften wir bei durchgehend strahlendem Sonnenschein knapp 400 Reiter und mehr als 500 Pferde bei uns begrüßen“, berichtete Junghans. Und diese stellten ihr Können in insgesamt 37 Prüfungen unter Beweis – vom Führzügel-Wettbewerb bis hin zu Spring- und und Dressurprüfungen der Klasse M*.

Anette Heumann und Zoe Junghans feiern ganz besondere Siege

Die Vereinsmitglieder des RFV Papenteich Meine krönten ihr „Heimspiel“ mit Siegen in Dressur- und Springprüfungen der Klasse L und M* und zahlreichen weiteren vorderen Platzierungen. Lokalmatadorin Anette Heumann, die Siegerin der Dressurprüfung Klasse M*, erwarb ihre Siegerstute Daciana, als diese gerade einmal fünf Monate alt war. „Ich bin stolz darauf, mit meinem selbst ausgebildeten Pferd auch bereits Erfolge in der Schweren Klasse erzielt zu haben“, erklärte Anette Heumann.

Auch die Siegerin der Springprüfung Klasse M* kam vom RFV Papenteich Meine: Zoe Junghans, freute sich riesig über den Erfolg mit ihrer selbstgezogenen und ebenfalls bis zur Schweren Klasse selbst ausgebildeten Stute: „Vor heimischem Publikum zu gewinnen, macht wirklich am meisten Spaß. Den ganzen Verein für sich jubeln zu sehen, ist etwas ganz Besonderes.“

Etwas Besonderes war auch eine Auszeichnung, die der RFV vor vollen Rängen entgegennahm: „Unser Ideenkonzept zur Mitgliedergewinnung wurde im Namen der Pferdesportregion Aller-Oker mit einem Scheck in Höhe von 500 Euro für die Vereinskasse honoriert“, frohlockte Alexander Junghans.

Die Siegerinnen und Sieger auf einen Blick

Springpferdeprüfung Kl. A* (4- bis 6-jähr. Pferde): Hannah Weinkopf (RFV Helmstedt) auf Arabella; Wertnote 8,30.

Springpferdeprüfung Kl. A** (4- bis 6-jähr. Pferde): Christopher Sladowski (Sportförderung Löwen Classics) auf Apache M&M; WN 8,80.

Springpferdeprüfung Kl. L (4- bis 7-jähr. Pferde): Wolfram Dietrich (Reiterhof Walkemeyer) auf Keeman; WN 8,20.

Stilspringprüfung Kl. L mit Zeitpunkten: Anne Hasselmann (PSG Nienhagen) auf Atlanta T; Endnote 8,9.

Springprüfung Kl. A*: Carolin Seegers (Reiterhof Walkemeyer) auf Atreju; 50,10 Sek.

Punktespringprüfung Kl. A**: Hagen Goslar (RFV Otze) auf Little Quax; 41,72 Sek.

Stilspringprüf. Kl. L – geschlossen: Michaela Platz (RV Moorhof) auf My Bellini; WN 7,60.

Dressurpferdeprüfung Kl. A (4- bis 6-jähr. Pferde DA3/2): Dietmar Busching (RSG Roggen-Hof) auf Barberini CB; WN 8,20.

Dressurreiterprüfung Kl. A (RA1/2): Eva Homann-Soest (RV Pf. Müden) auf Freyja; WN 7,80.

Dressurprüfung Kl. A* (A6/2): Sylvia Bach (RC Braunschweiger Land) auf Iwy; WN 8,20.

Springprüfung Kl. A* (LK 4-6) – 1. Abt.: Carlotta Siegel (RFV Wipshausen) auf Chocolita sowie Mia Jordan (PJRFV Knesebeck) auf Donnerschein; beide 58,14 Sek.

Springprüfung Kl. A* (LK 4-6) – 2. Abt.: Charlene-Heike Friedl (PSG Storchenhof) auf Jenna the Sequel; 51,18 Sek.

Stilspringprüfung Kl. A** – 1. Abt.: Jette Winkelmann (RSV Wolfenbüttel) auf Carolina Ixes; WN 8,40.

Stilspringprüfung Kl. A** – 2. Abt.: Carla Waitz (RFV Papenteich Meine) auf Shadow B; WN 8,20.

Springreiter-Wettbewerb: Lilly Toborg (RFV Wittingen) auf Bolero; WN 7,80.

Clear-Round-Spring-Wettbew.: Antonia Holland (RV Westerode) auf Brogue Diamond, Amelie Roth (RFV Papenteich Meine) auf Bubble-Trouble, Leandra Niß (PSG am Masthoop) auf Janocz, Finja Detering (Pro Pferd) auf Limbo, Nicole Hochweiß (RV Pf. Müden) auf Shadow, Sophie Bröcker (RFV Papenteich Meine) auf Sterzing, Emilia Bader (RFV Woltorf) auf Chaussette, Antonia Holland (RV Westerode) auf Cor de Cresnay; alle 0 Fehler, 36,00 Sek.

Springprüfung Kl. L: Dorothea Dralle (RFV Papenteich Meine) auf Science Fiction; 46,97 Sek.

Standard-Spring-Wettb.: Emmi Luisa Beese (RFV Königslutter) auf Groeze’s D-Day; 41,78 Sek.

Mannschaftsspring-Wettb.: St. Georg Gifhorn mit Aaliyah Kasten, Anina-Mara Waletzky und Laura Sophie Laubert.

Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen: Anina-Mara Waletzky (St. Georg Gifhorn) auf Lyjatina; 0 Fehler/64,28 Sek.

Punktespringprüfung Kl. M*: Lisa-Ann Mukodzi (RV Gifhorn) auf Cassiopeia H; 62,67 Sek.

Dressurprüfung Kl. M* (M2 – ausw. o. eig. Kommandogeber): Josephine Türksch (RV Vorsfelde) auf Danuta G; 68,788 %.

Dressurprüfung Kl. M* (M3 –ausw. o. eig. Kommandogeber): Anette Heumann (RFV Papenteich Meine) auf Daciana; 68,283 %.

Dressurprüfung Kl. A** (A9/2): Lotta Hagerodt (PRCL Volkmarode) auf Fräulein Fee; WN 8,00.

Dressurreiterprüfung Kl. L* (RL1 – Trense, geschlossen): Vivien Kira Winter (RG Schillerslage) auf Guardiola S2; WN 7,70.

Stilspringprüfung Kl. A*: Mia Jordan (PJRFV Knesebeck) auf Donnerschein; WN 8,50.

Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen: Pia Isabel Ostermeyer (RFV Helmstedt) auf Quaid’s Crazy Son; 0 Fehler/41,17 Sek.

Stilspringprüfung Kl. L mit Zeitpunkten: Hannah Weinkopf (RFV Helmstedt) auf My Joyousness F; Endnote 8,60.

Mini-Stilspring-Wettb.: Elise Gaus (RFV Papenteich Meine) auf Nadar; WN 7,60.

Stilspringprüfung Kl. E: Emmi Luisa Beese (RFV Königslutter) auf Teddy; WN 8,20.

Führzügel-Wettb. – Jahrg. 2015 und älter: Hanna Harms (RG Südheide) auf Ginger.

Führzügel-Wettb. – Jahrg. 2016 und jünger: Ida Schemmerling (RV Aller-Oker) auf Mister Esprit.

Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. L: Anina-Mara Waletzky (St. Georg Gifhorn) auf Lyjatina; 0 Fehler/26,65 Sek.

Springprüfung Kl. M* m. Siegerrunde: Zoe Junghans (RFV Papenteich Meine) auf Sasou AJ; 0 Fehler/69,85 Sek.

Dressurprüfung Kl. L* (Trense – L3, ausw. o. eig. Kommandog.): Claudia Schäfer (RFV Wittingen) auf Bucks S; WN 7,00.

Dressurprüfung Kl. L* (Kandare – L7, ausw. o. eig. Komm.): Nele Geisler (RFV Papenteich Meine) auf Caprice; WN 7,50.

Dressurprüfung Kl. A* Mannschaft A3: Caterina Niemsch (PRCL Volkmarode) auf Choclate Cookie; WN 8,40.

Dressurprüfung Kl. E (E5/2): Karlotta von Scheffer (RV Barwedel) auf Che Guevera; WN 7,60.

Dressurreiter-Wettb. (RE 3): Jannke Kelb (RFV Otze) auf A Capella; WN 8,00.

Reiter-Wettb. Schritt-Trab-Galopp, Jahrg. 2008 und älter: Ida Zupp (RFV Papenteich Meine) auf Lola; WN 7,50.

Reiter-Wettb. Schritt-Trab-Galopp, Jahrg. 2009/2010: Layana Jolie Greff (RG Südheide) auf Dokaya; WN 7,60.

Reiter-Wettb. Schritt-Trab-Galopp, Jahrg. 2011: Vienna Eckardt (RFV Papenteich Meine) auf Dromalga Bonus; WN 7,70.

Reiter-Wettb. Schritt-Trab-Galopp, Jahrg. 2012: Viktoria Kemper (RFV Papenteich Meine) auf Dromalga Bonus; WN 7,60.

Reiter-Wettb. Schritt-Trab-Galopp, Jahrg. 2013: Lisbeth Curland (RFV Papenteich Meine) auf Royal Jasper; WN 7,40.

Reiter-Wettb. Schritt-Trab-Galopp, Jahrg. 2014: Fiona Sofie Lachmund (RV Liebenburg) auf Lourigan Primrose; WN 7,60.

Reiter-Wettb. Schritt-Trab-Galopp, Jahrg. 2015: Tilda Johanne Tesche (RFV Königslutter) auf Sunshine Box; WN 7,70.

