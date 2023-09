MTV Gifhorn schlägt Schöningen, Pleiten für Bezirksligisten

Jonas Walenwein (in Schwarz) und der MTV Gifhorn setzten sich gegen Schöningen (links) knapp mit 2:1 durch.

Nach ihrer Auftaktniederlage beim VfB Peine (1:2) haben die U19-Fußballer des MTV Gifhorn ihren ersten Sieg der neuen Landesliga-Saison eingefahren. Gegen die JSG Schöningen setzten sich die heimischen Nachwuchskicker mit 2:1 durch. In der Bezirksliga mussten die Gifhorner Kreisvertreter JSG Papenteich, JFV Kickers und JSG Isenbüttel/Calberlah/Isenbüttel derweil Niederlagen quittieren.

Der MTV holt die ersten drei Landesliga-Punkte

MTV Gifhorn – JSG Schöningen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 James (56.), 2:0 Kaub (82.), 2:1 Diefenbach (88.).

Nach dem 1:2 in Peine kam es für die Gifhorner erneut zu einer umkämpften Partie. James Damas James per direktem Freistoß zehn Minuten nach der Pause und Lennard Kaub rund zehn Minuten vor dem Ende sorgten für eine scheinbar beruhigende 2:0-Führung aus Sicht der Schwarz-Gelben. Entschieden war die Begegnung aber noch nicht. Schöningens Jonas Diefenbach verkürzte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit und sorgte damit für ein paar Minuten des Zitterns aufseiten des MTV.

Weil der diese aber auch aufgrund leichter Fitnessvorteile schadlos überstand, wanderten die ersten drei Punkte auf das Konto der Mannschaft von Trainer Florin Pal.

Bezirksligisten Papenteich, Kickers und Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel gehen leer aus

JSG Papenteich – JSG Isenhagen 2:6 (2:2). Tore: 1:0 Thies (15.), 1:1 Bokelmann (21.), 2:1 Schumann (34.), 2:2 Hallmann (43.), 2:3 Cohrs (52.), 2:4 Jordan (69.), 2:5 Cohrs (79.), 2:6 Melnyk (90.+1).

„Wir haben gut angefangen“, fand Sven Liebich, Trainer der Papenteicher. Seine Mannschaft ging zweimal in Führung, musste aber zweimal zügig den Ausgleich hinnehmen. Nach der Pause „hat Isenhagen aufgedreht, uns haben hinten raus die Körner gefehlt“, musste der Trainer des Aufsteigers anerkennen. „Er war eine Spur zu deutlich, der Sieg für Isenhagen geht aber insgesamt in Ordnung. Man hat gemerkt, dass das eine eingespielte Truppe ist. Wir sind neu zusammengesetzt und noch nicht in der Bezirksliga angekommen“, resümierte Liebich.

JFV Kickers – MTV Wolfenbüttel II 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Knackstedt (38.), 1:1 Kopmann (45.+3), 1:2 Müller (50.), 1:3 Ragusa (53.), 1:4 Knackstedt (71.). Rot: Götze (56., JFV).

Der Ausgleich durch Jannis Kopmann kurz vor der Pause führte nicht zur Wende. Im Gegenteil: Acht Minuten nach Wiederbeginn führte der Gast aus der Lessingstadt mit 3:1. „Es war zu wenig. Wir konnten unsere PS nicht auf die Straße bringen“, monierte JFV-Trainer Thomas Schiller, der mit der Leistung seiner Mannschaft ganz und gar nicht einverstanden war. „Wir haben nicht als Mannschaft funktioniert. Wolfenbüttel wollte den Sieg mehr und hat verdient gewonnen“, kritisierte der Trainer der Gastgeber.

Der JFV Kickers (links Christian Haupt) verlor gegen Wolfenbüttel II (in Rot). Foto: Darius Simka / regios24

VfB Fallersleben – JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel 9:1 (6:0). Tore: 1:0, 4:0 Cyrys (2., 35.), 2:0, 9:0 Jawurek (8., 77.), 3:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0 Binder (14., 43., 45., 49., 66.), 9:1 Klett (81.).

Bei den Hoffmannstädtern, die zum Auftakt Eintracht Edemissen mit 8:1 abgefertigt hatten, war nichts möglich für die JSG. Zur Pause stand es bereits 0:6, den Gästen gelang in Durchgang 2 immerhin Schadensbegrenzung. Jonas Klett erzielte den Ehrentreffer.

