Mailina Nedderhut sorgt auf internationaler Bühne für Furore

Mailina Nedderhut hat beim ITF-Turnier in Hannover in Einzel und Doppel starke Leistungen hingelegt.

Die Krönung in Form eines Titels blieb ihr verwehrt, doch diese Woche dürfte Mailina Ned­derhut dennoch in positiver Erinnerung bleiben. Die Tennisspielerin des TC Grün-Weiß Gifhorn erreichte beim ITF-Junior-Turnier der Kategorie J60 in Hannover im Einzel das Halbfinale. Im Doppel ging es an der Seite von Louanna Djafari vom TK Bietigheim (Baden-Württemberg) gar bis ins Finale.

Das Turnier hatte schon mit einem Paukenschlag der 16-jährigen Gifhornerin begonnen. Sie gewann ihr Erstrundenduell mit der an Position 4 gesetzten Polin Hanna Koprowska mit 7:5, 7:5. Es folgte ein glattes 6:1, 6:1 gegen die Qualifikantin Alina Kornieieva (Ukraine), ehe gegen Maria Tkalenko, ebenfalls aus der Ukraine, harte Arbeit auf dem Programm stand. Doch Nedderhut behielt die Nerven und stand nach einem 6:2, 4:6, 7:5 in der Runde der letzten Vier.

Turniersiegerin ist zu stark

Dort wartete die topgesetzte Philippa Färber von der TG Düsternbrook – und die Siegesserie Nedder-huts sollte ein Ende finden. Die Rechtshänderin hielt zwar gut mit, musste sich der späteren Turniersiegerin aber mit 5:7, 2:6 beugen.

Beendet war das Turnier für die Mühlenstädterin aber noch nicht. Denn im Doppel hatte sie gemeinsam mit Djafari nach zwei glatten Erfolgen ein hart umkämpftes Halbfinale gegen das an zwei gesetzte ukrainische Duo Polina Humeniuk/Alina Mokrynska mit 1:6, 6:4, 12:10 gewonnen und somit das Endspiel erreicht. Das wurde zum Leidwesen Nedderhuts und Djafaris zu einer klaren Angelegenheit zugunsten der Gegnerinnen Safien Boulonois (Niederlande) und Färber, die mit einem 6:2, 6:0 zum Titel marschierten.

„Mit meinen Leistungen sehr zufrieden“

„Ich bin mit meinen Leistungen und den Ergebnissen in Hannover sehr zufrieden“, sagte Ned­derhut. „Im Doppelfinale hatten wir uns zumindest ein besseres Ergebnis ausgerechnet.“ Ihr nächstes ITF-Turnier steht ab dem 19. September in Ingelheim (Rheinland-Pfalz) an.

Teamkameradin Helene Sommer verlor im Einzel ihr Auftaktmatch. Besser lief es für den dritten Gifhorner im Bunde, Nicholas Meyer. Der rutschte als Lucky Loser ins Hauptfeld und rang den mit einer Wildcard ausgestatteten Lovis Bertermann (TC Großhesselohe) in einem engen Match mit 3:6, 7:5, 6:2 nieder und holte damit seine ersten Punkte für die ITF-Rangliste. Da war auch das Zweitrunden-Aus gegen Oliver Majdandzic (Mindener TK, 1:6, 2:6) zu verschmerzen. „Ich werde jetzt bei der Meldung für die internationalen Turniere zumindest direkt für die Qualifikation zugelassen“, freute sich der erst 14-jährige Gifhorner.

wk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de