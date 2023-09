Gamsen gewinnt das Topspiel gegen Meinersen

Kamel Nemr (am Ball) und der MTV Gamsen behielten im Topspiel gegen die SV Meinersen (in Rot) die Nase vorn.

Der MTV Gamsen entschied das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga gegen die SV Meinersen mit 2:1 (1:0) für sich. Für den Vizemeister ist es nach dem dritten Sieg im dritten Spiel der perfekte Start in die neue Saison. Im Lager des Vorjahresdritten hatte man sich den Ligastart mit nun drei Niederlagen indes ganz anders vorgestellt.

„In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen mehr am Drücker“, berichtete MTV-Trainer Ralf Schmidt, der grundsätzlich von „einem Spiel auf Augenhöhe“ sprach. Die größte Chance im ersten Spielabschnitt hatten die Gäste, die laut Schmidt nach einer Viertelstunde hätten in Führung gehen müssen. Seine Elf verbuchte lediglich drei bis vier „Halbchancen“. Und dennoch ging es mit einer MTV-Führung in die Kabinen: Eine Volleyabnahme von Eduard Sening fälschte Meinersens Leon Kaiser unglücklich ab.

MTV Gamsen freut sich über drei Siege in drei Spielen

„Nach der Halbzeitpause hatte Meinersen mehr Spielanteile“, meinte Gamsens Coach. Folgerichtig traf Jannik Langner zum Ausgleich (57. Minute) – „da hatte ich schon Bedenken, dass die Begegnung kippen könnte“, gab Schmidt zu. Doch die Hausherren schlugen zurück, Kapitän Khaled Zäefi nickte zum 2:1 ein (75.). Die Meinerser warfen nun alles nach vorn, wodurch die Schwarz-Weißen zu „drei bis vier“ guten Kontergelegenheiten kamen. Weitere Treffer gelangen dem MTV jedoch nicht mehr.

Schmidt bilanzierte: „Wenn dieses Spiel am Ende unentschieden ausgeht, dann hätten wir uns auch nicht beschweren können. Meinersen hat es gut gemacht. So aber freuen wir uns über unseren brillanten Start in diese Spielzeit mit neun Punkten.“

Tore: 1:0 Eigentor Kaiser (45.+1), 1:1 Langner (57.), 2:1 Zäefi (75.).

