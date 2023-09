Wahrenholz trotzt Northeim ein verdientes 0:0 ab

Endlich ist die „Null“ in der Tabelle weg: Der VfL Wahrenholz hat am Sonntag seinen ersten Punkt in der Landesliga-Saison eingefahren. Die Fußballer vom Taterbusch trotzten dem stark gestarteten Tabellenzweiten FC Eintracht Northeim auf fremdem Platz ein torloses Remis ab. „Der Punkt geht in Ordnung, auch wenn wir eine Sequenz hatten, in der uns ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Wir haben alles super wegverteidigt“, lobte VfL-Coach Sebastian Ludwig.

Der hatte seine Mannschaft mit einer Fünferkette in der Abwehr und einem Vierer-Mittelfeld agieren lassen. Rouven Fischer, der nach seiner Verletzung erst eine Trainingswoche hinter sich hatte, war die einzige Spitze. „Wir wollten kompakt stehen und das Zentrum zumachen. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Der Gegner hatte keine zwingenden Chancen“, betonte Ludwig. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, Northeim hatte etwas mehr Spielanteile.“

Wahrenholz-Keeper Chris Neuschulz hält den Punkt fest

Daran sollte sich auch nach Wiederbeginn nicht viel ändern. Chris Neuschulz, Schlussmann der Wahrenholzer, musste allerdings eine hundertprozentige Torchance der Hausherren entschärfen. Weil ihm das gelang, blieb’s beim 0:0. „Es ist ein verdienter Punkt, aber auch nicht mehr“, brachte es Ludwig auf den Punkt.

VfL: Neuschulz – Vespermann, L. Koch, Soika, Pieper, Janetzko – Schön (90.+1 Ni. Balke), J. Koch, No. Balke, Richter, Fischer (81. Kopizki).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de