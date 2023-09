Petry bleibt die Lebensversicherung des SSV Kästorf

Sie waren nicht das bessere Team, aber sie hatten den besten Torjäger in ihren Reihen: Die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf feierten im dritten Anlauf mit dem 3:1 (1:0) gegen den SV Lengede ihren ersten Heimsieg der Saison.

Kästorfs Leander Petry spitzelt den Ball zum 1:0 am Lengeder Keeper vorbei

Die Partie begann mit einem Aufreger: Lengedes Hintermannschaft verschätzte sich nach einem langen Ball. SSV-Torjäger Leander Petry war frei durch, zog ab, verzog aber deutlich. 55 Sekunden waren da erst gespielt. Anschließend passierte vor beiden Toren nicht viel. Die Gäste waren zwar das optisch überlegene Team, schlugen daraus aber kein Kapital. Sinnbildlich: Lengedes Maximilian Meinecke beschäftigte auf der rechten Seite Kästorfs Pascal Meyer mehr als es diesem lieb war. Doch Meineckes Torschüsse und Flanken wurden sämtlich geblockt, auch ein halbes Dutzend Eckbälle der Gäste verpuffte.

Der einzige Treffer der ersten Halbzeit fiel auf der Gegenseite: Und – wie sollte es aus Kästorfer Sicht derzeit anders sein –, wieder schlug Petry zu. Niklas Meyer hatte den Ball weit nach vorne geschlagen. Lengedes Keeper Nick Grünhagen eilte aus seinem Kasten, doch Petry war 25 Meter vor dem Gehäuse eher am Ball, legte die Kugel an Grünhagen vorbei und netzte zum 1:0 ein – bereits das sechste Saisontor des Goalgetters in seinem vierten Einsatz. Und fast hätte Petry ein siebtes Tor draufgepackt. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff profitierte er von einem Lengeder Ballverlust, steuerte allein auf Grünhagen zu, blieb aber am Lengeder Torhüter hängen. Kästorfs Dimitrios Tsampasis setzte nach, doch die Lengeder Abwehr klärte per Pressschlag.

Nach dem 1:2-Anschlusstreffer wird es noch einmal spannend

In Durchgang 2 blieb die Partie spielerisch ausgeglichen, auf das Ergebnis traf dies aber nicht zu. Wieder machte Petry den Unterschied. Der SSV-Stürmer nutzte Nico Gerckes Vorlage freistehend vor Grünhagen zum 2:0 (57.). Wer dachte, das war die Entscheidung, der sah sich getäuscht. Lengede brachte frisches Personal und somit neue Energie. Der eingewechselte Dominik Franke schloss zu zentral ab (64.), Meinecke schoss drüber (65.).

Nach Foul an Christian Bremer gab’s Elfmeter für die Gäste. Justin Folchmann verwandelte zum 1:2 (67.). Und die Lengeder blieben am Drücker. Franke grätschte den Ball an den Pfosten (70.) – Glück für den SSV. Doch die Kästorfer hatten ja Petry. In der 87. Minute blieb er zum dritten Mal an diesem Tag Sieger im Eins-gegen-Eins mit Grünhagen und traf zum 3:1-Endstand.

SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil atmete tief durch: „Lengede hat viel Leidenschaft an den Tag gelegt und uns gefordert. Entscheidend war, dass wir zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht haben.“

SSV: Bremer – Salijevic (74. Ar. Zeqiri), Palella, Hajdari, P. Meyer (77. Brandt) – Tsampasis, Kröger, N. Meyer (82. Dos Santos) – Gercke – Petry (88. Hajdaraj), Mamalitsidis (86. Ad. Zeqiri).

Tore: 1:0, 2:0 Petry (38., 57.), 2:1 Folchmann (67./FE), 3:1 Petry (87.).

