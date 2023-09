Lars Heumann wird Vize-Weltmeister im Quadrathlon

Foto: Privat / oh

Seine Erfolgsgeschichte geht weiter! Lars Heumann vom VfR Wilsche-Neubokel holte bei der Quadrathlon-Weltmeisterschaft im thüringischen Ratscher die Silbermedaille bei den Junioren. Nach dem Gewinn des Europameistertitels im Frühjahr war es nächste große Erfolg für den 18-jährigen Schüler aus Gifhorn.

750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 4,6 Kilometer Kajak und 5 Kilometer laufen galt es in Ratscher zu absolvieren, wo die Athleten auf den südlichen Vorgebirgslagen des Thüringer Waldes eine abwechslungsreiche und zugleich auch anspruchsvolle Strecke vorfanden. Lars Heumann bewältigte die vier Disziplinen in einer Zeit von 2:04:18 Stunden und landete damit auf dem Silberrang bei den Junioren.

Auf dem Rad und im Kajak büßt Heumann seinen Vorsprung vom Schwimmen ein

Nachdem es am Vorabend noch zahlreiche Regenfälle gegeben hatte, herrschten am Wettkampftag gute Bedingungen bei Temperaturen um die 21 Grad Celsius und einem Sonne-Wolken-Mix. Angefeuert von seinem Vater und Trainer Dirk Heumann sowie seinem Zwillingsbruder Tim überzeugte Lars Heumann auch diesmal auf der Wettkampfstrecke und musste sich in seiner Altersklasse lediglich Jan Giritsch (PSV Koblenz) geschlagen geben. Nach dem Schwimmen (15:40 Minuten) hatte der Gifhorner noch vorne gelegen, büßte seinen Vorsprung aber auf dem Rad (41:52) und im Kajak (42:13) ein. Im abschließenden Lauf (24:33) war Heumann wieder schneller als sein Pendant.

Die Teilnehmer an den Quadrathlon-Weltmeisterschaften im Sprint kamen aus Großbritannien, Norwegen, Spanien, Italien, Frankreich und vor allem aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Bei der Männer-Elite gewann der Spanien Alvaro Sabater Ramirez vor dem Ungarn Ferenc Csima und Alexander Dittrich aus Rostock. Bei der Frauen-Elite machten drei Deutsche den Sieg unter sich aus.

jne/r.

