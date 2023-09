Gebeutelte SG-Frauen schrammen an Punkten vorbei

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde haben im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage kassiert. Anders als nach dem 1:2 in Wahrenholz konnte Trainerin Ivonn Lütge ihrer Mannschaft beim 4:5 in Northeim aber wenig vorwerfen. Die Wahrenholzerinnen kassierten derweil gegen die SVG Göttingen ihre erste Niederlage.

FC Eintracht Northeim – SG Hillerse/Leiferde 5:4 (0:3). Tore: 0:1 Brandes (32.), 0:2 Andresen (36.), 0:3 Schmale (42.), 1:3 Ahrens (48.), 2:3, 3:3, 4:3 Stahl (52., 62., 65.), 4:4 Andresen (74.), 5:4 Pfister (77.).

„Wir hatten sehr viele angeschlagene Spielerinnen, einige haben gefehlt“, berichtete SG-Trainerin Ivonn Lütge. „Wir haben gemauert und in einem 3-6-1 alles dicht gemacht. Northeim ist nichts eingefallen“, fügte Lütge an. Ihre Mannschaft zeigte sich indes eiskalt: Tami Brandes erzielte nach einer Ecke das 1:0 für den Gast, Maya Andresen und Johanna Schmale, die von einem Torwartfehler profitierte, stellten noch vor der Pause auf 3:0 für den Außenseiter.

Wir haben gemauert und in einem 3-6-1 alles dicht gemacht. Northeim ist nichts eingefallen. Ivonn Lütge, Trainerin der SG Hillerse/Leiferde

„Mir war in der Halbzeit klar, dass das Spiel noch lange nicht gewonnen ist“, merkte Lütge an – und sie sollte Recht behalten. Nach etwas mehr als einer Stunde stand es 3:3, wenig später ging der Oberliga-Absteiger gar in Führung. „Wir waren ein bisschen unaufmerksam und der Gegner eiskalt“, fasste Lütge nüchtern zusammen. Andresen mit ihrem zweiten Treffer brachte die SG zurück. Auf das Northeimer 5:4 von Elia Pfister hatte Hillerse/Leiferde keine Antwort mehr.

„In der ersten Halbzeit haben wir es echt gut gemacht. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir unkonzentriert, in den letzten 25 Minuten haben wir es wieder gut gemacht. Das war eine 300-prozentige Steigerung zum Spiel in Wahrenholz“, resümierte Lütge. „Die Northeimerinnen wollen unbedingt wieder hoch in die Oberliga. Das Potenzial haben sie auch.“

VfL Wahrenholz – SVG Göttingen 2:5 (1:3). Tore: 0:1 Overkamp (14.), 0:2 Wolter (18.), 0:3 Kochinke (27.), 1:3 Meyer (45.), 1:4 Wolter (69.), 1:5 Kochinke (74.), 2:5 Pieper (79.).

Mitte des ersten Durchgangs war die Partie praktisch entschieden. Die Gäste waren schlichtweg zu stark für den Aufsteiger vom Taterbusch, der immerhin noch Ergebniskosmetik betrieb.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de