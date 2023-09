Vermeidbare Gegentore kosten SSV Kästorf Zählbares

Nach zwei Siegen und einem Unentschieden aus den ersten drei Partien hat es nun auch die Kästorfer erwischt. Fußball-Landesligist SSV musste gegen den FC Eintracht Northeim die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Rot-Weißen verloren trotz einer durchaus ansprechenden Leistung gegen den Tabellenzweiten mit 2:3 (0:1).

„Mit der ersten Offensivaktion macht Northeim das 1:0“, haderte SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil. Nach einer Ecke brachte Ali Ismail den Gast in Führung. „In den ersten 10, 15 Minuten war Northeim deutlich engagierter, aber wir haben gut verteidigt. Nach 25 Minuten haben wir das Spiel in die Hand genommen“, berichtete Scheil, dessen Team in Person von Marcel Kröger und Noah Mamalitsidis auch zu gefährlichen Offensivaktionen, aber nicht zum Ausgleich kam.

Ein eigener Einwurf fliegt Kästorf um die Ohren

Zur Pause brachte Scheil Laurent Salijevic für Linksverteidiger Joe Brandt, „um das Tempo zu erhöhen und mehr Druck zu machen“, verriet Scheil. Gesagt, getan: Mamalitsidis verwertete eine Flanke zum 1:1. „Wir hatten das Spiel danach eigentlich im Griff. Northeim hatte im Ansatz ein, zwei Konter, aber nichts Zwingendes“, fand der Kästorfer Coach. Doch dann sollte seiner Elf ausgerechnet ein eigener Einwurf um die Ohren fliegen, Ismail brachte Northeim erneut in Front. Darius Strode erhöhte nach einer Ecke auf 3:1, Krögers Anschlusstreffer in der ersten Minute der Nachspielzeit kam aus SSV-Sicht zu spät.

„Wir waren weiß Gott nicht die schlechtere Mannschaft und hatten gute Möglichkeiten, im Sechzehner hat aber der letzte Kick gefehlt“, musste Scheil eingestehen. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat den Ball gut laufen lassen. Wir dürfen aber keine drei Gegentore bekommen. Das sind zu viele, um ein Spiel zu gewinnen“, konstatierte Scheil.

SSV: Bremer – P. Meyer, Palella, Hajdari, Brandt (46. Salijevic) – Kröger, Tsampasis, Saikowski, N. Meyer (78. Ar. Zeqiri) – Mamalitsidis, Ad. Zeqiri (71. Hajdaraj).

Tore: 0:1 Ismail (7.), 1:1 Mamalitsidis (54.), 1:2 Ismail (78.), 1:3 Strode (85.), 2:3 Kröger (90.+1).

