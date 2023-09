Freie Turner sind nächster Gegner der Wahrenholzer

Wahrenholz. Vor einer hohen Auswärtshürde stehen die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz am Sonntag im Braunschweiger Prinzenpark.

Norman Balke (im Bild) und der VfL fordern am Sonntag Oberliga-Absteiger Freie Turner Braunschweig.

Die Aufgaben werden nicht leichter für den Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz. Nach zwei Englischen Wochen in Serie – die dritte wartet mit dem Bezirkspokal-Achtelfinale beim Staffelkonkurrenten FC Türk Gücü Helmstedt – geht es für die Schwarz-Gelben nun zum Oberliga-Absteiger Freie Turner Braunschweig. Am Sonntag um 15 Uhr ertönt im Prinzenpark der Anpfiff.

„Da steht Oberliga-Absteiger oben drüber. Das ist eine Mannschaft, die sich neu gefunden hat“, weiß Gästecoach Sebastian Ludwig. Die Braunschweiger stehen mit fünf Punkten aus vier Spielen auf Tabellenplatz 10. Wie man bei der von Willi Feer trainierten Mannschaft gewinnen kann, zeigte vor wenigen Wochen der SSV Kästorf (2:1). Die Rot-Weißen agierten aber auch mehr als eine Halbzeit in Überzahl und lagen zum Zeitpunkt des Platzverweises gegen die Turner in Rückstand. Ludwig hat sich das Spiel nicht angeschaut, sich aber informiert: „Ich habe gehört, dass die Freien Turner in der ersten Halbzeit stärker waren als Kästorf.“

Er schätze den Gegner spielerisch etwas stärker ein als die eigenen Schützlinge. Umso mehr ist davon auszugehen, dass die wieder alles in die Waagschale werfen.

tim

