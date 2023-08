Torsten Pieper und Torsten Beck ausgezeichnet

Torsten Beck (vorne, in Grün) durfte sich über eine Auszeichnung für ein vielfältiges Engagement im SVS freuen.

Die Aktion „Ehrenamt überrascht“, ins Leben gerufen vom Landessportbund (LSB) Niedersachsen und den 18 Sportregionen, befindet sich in ihrem sechsten Aktionszeitraum. Mit Torsten Pieper (TV Teichgut) und Torsten Beck (SV Steinhorst) wurden nun erneut zwei Ehrenamtliche geehrt.

Jahrzehntelange Arbeit, Erfolge und das Miteinander

Torsten Pieper darf bereits auf 20 Jahre als Spartenleiter der Teichguter Tischtennissparte zurückblicken, seit 16 Jahren ist er ununterbrochen für die Abteilung verantwortlich. Zuvor war der gebürtige Teichguter schon viele Jahre als zweiter Vorsitzender der Sparte aktiv. Pieper kümmert sich engagiert um die drei aktiven Mannschaften, die in der jüngeren Vergangenheit Erfolge feiern durften – einen Aufstieg in die Kreisliga, einen Aufstieg in die 3. Kreisklasse. Für Pieper wird die Kameradschaft ebenso großgeschrieben wie ein verlässliches Miteinander. Der Spartenleiter wurde im Rahmen des Heideblütenfestes des TV Teichgut überrascht, Dr. Sören Hoffmann vom Kreissportbund Gifhorn verlieh auch gleich die Silberne Ehrennadel des Tischtennis-Regionalverbandes Gifhorn/Wolfsburg.

Über Fußball und Tennis geht’s für Beck in die Tischtennissparte

Torsten Beck wurde im Rahmen der Sportwoche des SV Steinhorst ausgezeichnet. Beck engagiert sich seit Jahrzehnten im SVS: zunächst als Fußballer und Tennisspieler, anschließend als Spartenleiter und Jugendtrainer in der Tennissparte. Nun ist der Steinhorster im Tischtennis aktiv und hat dort den Jugendbereich, der sich steigender Beliebtheit erfreut, aufgebaut. Es gibt also genügend Gründe, die Arbeit Becks zu würdigen.

