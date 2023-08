U15 des MTV Gifhorn feiert ein Schützenfest beim Startschuss

Der MTV Gifhorn (Mitte) feierte beim TSV Essinghausen (in Gelb) in der ersten Runde des Bezirkspokals ein echtes Schützenfest. Am Ende stand ein 17:0 für den Gast zu Buche.

Die U15-Fußballer des MTV Gifhorn haben mit der Erstrundenpartie im Bezirkspokal ihre Pflichtspielsaison eröffnet – und wie. Die Landesliga-Mannschaft von Gennaro Acunzo setzte sich gegen Kreisligist TSV Eintracht Essinghausen mit 17:0 durch. Der FC Schwülper zog gegen den favorisierten VfB Peine trotz guter Leistung den Kürzeren.

TSV Eintr. Essinghausen – MTV Gifhorn 0:17 (0:7). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:7 Kacem (1., 14., 15., 27.), 0:4 Burgdorf (17.), 0:5, 0:12 Fazliu (18., 60.), 0:6, 0:9, 0:10 Tuchilus (25., 50., 53.), 0:8 Koriniotis (36.), 0:11 Held (58.), 0:13, 0:14, 0:15, 0:16, 0:17 Busch (63., 64., 65., 67., 69.).

Das Duell beim Peiner Kreisligisten war ein ungleiches. „Es war ein ungerechtes Spiel. Dem Gegner wurde ein Los zugeschrieben, er hatte keine Chance. Die Essinghäuser haben sich fair verhalten und waren nette Gastgeber“, betonte MTV-Trainer Gennaro Acunzo und lobte zugleich die vorbildliche Einstellung der Hausherren: „Sie haben alles gegeben und sich reingeschmissen, hatten aber auch Glück, dass wir in den letzten 20 Minuten Chancen im Minutentakt vergeben haben. Der TSV hatte in unserer Hälfte keinen Ballkontakt.“

Insgesamt sei Acunzo „schon zufrieden“ mit der Leistung seiner Elf, die er in den Top 3 der Landesliga sehe. „Was sich aber durch die komplette Vorbereitung zieht, ist, dass unsere Chancenverwertung eine Katastrophe ist“, haderte der Trainer der Gifhorner. Die sind am ersten Liga-Spieltag nicht im Einsatz, weiter geht’s am Dienstag im Pokal beim Peiner Bezirksligisten TSV Eintracht Edemissen.

FC Schwülper – VfB Peine 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Neubauer (16.), 0:2 Salim (35.).

FC-Trainer Stefan Lüttich konnte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Der Bezirksligist hatte dem klassenhöheren VfB über die gesamte Spielzeit Paroli geboten. „Die Peiner haben sich an unserer Defensivabteilung abgearbeitet“, unterstrich Lüttich. So brauchte es aus Sicht der Gäste einen Sonntagsschuss von Hannes Neubauer, um in Führung zu gehen. „Das zweite Gegentor entsteht aus einem individuellen Fehler im Mittelfeld“, berichtete Lüttich. Mit dem Pausenpfiff erhöhte der Landesligist durch Leys-Luan Salim auf 2:0.

„Danach gab es nicht mehr so viele hundertprozentige Chancen“, sagte Lüttich. Seine Elf ließ kurz vor dem Ende vom Elfmeterpunkt die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer liegen, Gleiches galt wenige Minuten später. Somit schieden die Papenteicher ohne eigenes Tor aus. Lüttich: „Positiv hervorzuheben ist, dass die Mannschaft eine hohe Disziplin in der Defensive hat. Wir sind schwer zu bespielen. Es gibt viel Positives, vor dem Saisonstart habe ich keine Bauchschmerzen.“

Lehndorfer TSV – MTV Gifhorn II (Mi., 18 Uhr). Das Duell zweier Bezirksligisten aus verschiedenen Staffeln dürfte die erste Standortbestimmung für den jüngeren MTV-Jahrgang darstellen.

