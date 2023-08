5:0 gegen Triangel! MTV Gamsen startet „souverän“

Lennard Emmermann (am Ball) erzielte das zwischenzeitliche 4:0 für den MTV Gamsen beim souveränen Auftakterfolg gegen den SV Triangel (rechts).

Im Mittelpunkt des ersten Spieltags der Fußball-Kreisliga stand das Papenteich-Derby zwischen der FSV Adenbüttel Rethen und dem TSV Vordorf, das die FSV mit 3:1 für sich entschied. Außerdem fanden sechs weitere Begegnungen zum Auftakt statt. Dabei gab es in Wesendorf und Knesebeck die ersten Überraschungen zu verzeichnen. Keine Mühe hatte dagegen Vizemeister MTV Gamsen, der den SV Triangel souverän mit 5:0 besiegte.

TuS Müden-Dieckhorst – SV Leiferde 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Fonzykowska (54.).

Nach einem Jahr Abstinenz im „Oberhaus“ meldeten sich die Hausherren mit einem „Dreier“ zurück – und das auch noch im Samtgemeinde-Duell gegen die SVL. „Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen“, fand TuS-Trainer Sven-Arne Börner, der aber auch zugeben musste: „Fußballerisch war das Magerkost.“ Nach dem Führungstor von Max Fonzykowska nach der Pause, vergaben die Gäste in der 72. Minute einen Handelfmeter. „Wir hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite“, verdeutlichte Börner.

Wesendorfer SC – SV Meinersen 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Grühl (36.), 2:0 Bomball (45.), 2:1 Langner (61.), 3:1 Grühl (64.), 3:2 Höfel (90.+4).

Überraschung Nummer 1: Nachdem die Hausherren das Topteam vor Wochenfrist bereits aus dem Kreispokal gekegelt hatten, setzte sich die Mannschaft von Trainer Waldemar Bier auch zum Auftakt gegen die Meinerser durch. „Wir haben vieles vermissen lassen – vor allem unser körperloses Zweikampfverhalten war miserabel. Trotzdem wäre ein Punkt mehr als verdient gewesen“, fasste SV-Coach Ron Glindemann zusammen.

VfL Knesebeck – TSV Hillerse II 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Gerlof (8.), 0:2 Bach (21.), 0:3 Gerlof (64./Elfmeter), 1:3 Gercke (72.), 2:3 Reinecke (89.).

Überraschung Nummer 2: Hillersers Landesliga-Reserve führte nach rund einer Stunde bereits komfortabel mit 3:0, dann machten Malte Gercke und Joel Reinecke die Partie noch einmal spannend. „In der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass der VfL eine Top-Mannschaft in der Liga ist“, würdigte Gäste-Trainer Lars David die Leistung der Knesebecker. „Im Großen und Ganzen ist der Sieg aber durchaus verdient, weil wir reifen Fußball gezeigt haben und in jeder Situation des Spiels wussten, was zu tun ist“, resümierte David.

HSV Hankensbüttel – TSV Brechtorf 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Hardel (33.), 2:0 Schiller (51.), 2:1 Brandt (75.), 2:2 Nickels (88.).

Der Aufsteiger startete mit einem Remis. Dabei sah es eine Viertelstunde vor dem Ende noch nach einem Heimsieg für den HSV aus. Doch die Tore von Joel-Rene Brandt und Louis-Levin Nickels bescherten den Grün-Weißen noch einen Zähler.

SV BW Rühen – SV Welat Gifhorn 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Güclüdal (12.), 0:2 I. Nemr (32.), 1:2 R. Magnus (45./FE), 2:2 Drechsler (62.).

„Es war ein offenes Spiel, in dem es hin und her ging“, berichtete Ramazan Karakas, Trainer der Gäste. Abdullah Güclüdal und Ibrahim Nemr schossen die Mühlenstädter mit ihren Treffern nach rund einer halben Stunde bereits auf die Siegerstraße. Dann meldeten sich die Blau-Weißen zurück und belohnten ihre Aufholjagd durch das Tor von Conner-Mirco Drechsler. Unzufrieden war Karakas dennoch nicht: „Wir nehmen das Positive aus dieser Begegnung mit.“

MTV Gamsen – SV Triangel 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Nemr (12.), 2:0 Eigentor Schlabritz (31.), 3:0 Nemr (39.), 4:0 Emmermann (43.), 5:0 Sening (73.).

Der Vizemeister der Vorsaison sorgte schon vor der Halbzeitpause für klare Verhältnisse. Neuzugang Kamel Nemr steuerte neben einem Eigentor einen Doppelpack bei. Torjäger Lennard Emmermann markierte kurz vor dem Seitenwechsel das 4:0. „Die Tore in der ersten Halbzeit waren gut herausgespielt. Zudem hatten wir noch drei, vier dicke Möglichkeiten. Wir haben das einfach gut gemacht“, sagte der zufriedene MTV-Trainer Ralf Schmidt. Nach dem Pausentee habe seine Elf das Tempo dann etwas rausgenommen. „Es hätte auch zweistellig ausgehen können. Wir sind souverän in die neue Saison gestartet“, freute sich Schmidt.

