Für den MTV Isenbüttel kommt’s zum Wiedersehen mit dem TSV

Für die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel und des FC Schwülper geht es in unterschiedlichen Stimmungslagen auf Reisen. Der SV Groß Oesingen hat den Vorjahresdritten Lupo Martini Wolfsburg II zu Gast, der FC Brome trifft auswärts auf Barnstorf.

MTV Isenbüttel tritt in Hehlingen an

TSV Hehlingen – MTV Isenbüttel (So., 15 Uhr). Beide Teams kennen sich bereits aus dem Bezirkspokal, in Runde 1 gewann der MTV zu Hause mit 1:0. Isenbüttels Trainer Marco Ament war nicht vor Ort, hat sich aber mit Co-Trainer Dennis Busboom über den TSV ausgetauscht. „Das ist eine junge, dynamische Mannschaft“, weiß Ament. Ex-Profi Jan Schanda ist seit Sommer Trainer bei den Hehlingern und hat viele Spieler aus „seiner“ Reislinger A-Jugend mitgebracht.

„Uns wird eine schwierige Aufgabe bevorstehen“, betont Ament. „Es ist bei jeder Mannschaft erforderlich, die nötige Einstellung an den Tag zu legen und die Zweikämpfe gewinnen zu wollen. Erst dann kommt das Fußballerische“, gibt Isenbüttels Trainer vor. „Die Hehlinger werden bis in die Haarspitzen motiviert sein und versuchen, uns Paroli zu bieten. Dafür müssen wir bereit sein.“

FC Schwülper mit großen Personalsorgen

SSV Vorsfelde II – FC Schwülper (So., 15 Uhr). Die Voraussetzungen könnten bei den Gästen kaum schlechter sein. Zahlreiche Spieler fallen ohnehin aus, nun fehlen auch David Ellmerich (für zwei Spiele gesperrt) und Dominik Müller, der sich beim 0:5 gegen Ehmen einen Korbhenkelriss im Meniskus zugezogen hat und länger fehlen wird. „Es sieht alles andere als rosig aus. Das ist auch der Punkt, weshalb wir Vorsfelde um Verlegung gebeten haben. Wir haben auch offen kommuniziert warum, aber leider nur fadenscheinige Erklärungen bekommen, warum es nicht geht“, seufzt FC-Trainer Lars Körner-Konsierke.

„Spieler aus unserer zweiten Mannschaft haben sich dankenswerterweise bereiterklärt, auszuhelfen. So haben wir genügend Leute, um antreten zu können“, berichtet Körner-Konsierke. Zu verlieren haben die Papenteicher bei der Oberliga-Reserve auch aufgrund der personellen Konstellation nichts. „Wir schmeißen alles in die Waagschale, was wir haben“, kündigt Körner-Konsierke an. „Die Situation ist auch keine leichte. Man weiß nie, was bei Vorsfelde aus dem Oberliga-Team ,runterkommt’. Die Jungs, die da sind, haben Bock und sind motiviert“, sagt der Coach.

SV Groß Oesingen – Lupo Martini Wolfsburg II (So., 15 Uhr). Nach dem 0:5 zum Auftakt gegen Hehlingen und einem spielfreien Wochenende geht es für die Oesinger darum, Selbstvertrauen zu tanken. Das wird gegen den Titelkandidaten von der Kreuzheide aber sicher alles andere als einfach.

SV Barnstorf – FC Brome (So., 15 Uhr). Die Gäste haben in den vergangenen Tagen mit einem 4:1 gegen Wendschott und dem 2:1-Pokalerfolg bei der SV Lauingen Bornum an Schwung gewonnen. Den gilt es bei noch punktlosen Barnstorfern mitzunehmen.

