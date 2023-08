Wildemann übt nach 0:4 gegen Göttingen deutliche Kritik

Alles andere als ein Sieg des SC Göttingen 05 beim Fußball-Landesligisten TSV Hillerse wäre eine Überraschung gewesen. Doch diese blieb aus, schon zur Pause war die Partie zugunsten der Universitätsstädter entschieden. Die Hillerser kassierten beim 0:4 (0:3) die dritte Pleite im dritten Saisonspiel.

TSV-Trainer Julian Wildemann, der im Vergleich zu den vorherigen Partien in einem 4-4-2, statt in einem 5-3-2 agieren lassen hatte, nahm nach der Partie kein Blatt vor den Mund. „Das Problem waren nicht die Viererkette oder die Sechser. Aber wenn zwei, drei Spieler nicht alles geben oder nicht das umsetzen, was besprochen wurde, wird es schwierig, Spiele zu gewinnen“, kritisierte Wildemann. Der wurde in der Halbzeitpause entsprechend laut in der Kabine, „weil wir unnötigerweise so hoch zurücklagen“, betonte er.

Der Aufsteiger hatte schon in Spielminute 8 durch den Treffer von Florian Reinke das 0:1 hinnehmen müssen, bitter wurde es kurz vor der Pause. Innerhalb von etwa 60 Sekunden kassierten die Hausherren die Gegentreffer 2 und 3. „Die Offensive hat die Defensive im Stich gelassen. Ich kann nicht verstehen, warum man nach 15 Minuten den Kopf hängen lässt und nicht mehr kann“, zählte Wildemann einige seiner Schützlinge an.

Steigerung nach dem Seitenwechsel

„In der zweiten Halbzeit waren wir ein Stück besser, Göttingen hat aber auch einen Gang zurückgeschaltet“, räumte Wildemann ein, dessen Team noch Gegentreffer Nummer 4 hinnehmen musste., „Göttingen war über das gesamte Spiel gesehen die bessere Mannschaft, wir haben uns aber die Niederlage selbst zuzuschreiben.“

Zum Lichtblick wurde das Debüt des erst kürzlich verpflichteten Jannis Oltmann, den der TSV-Coach zu Durchgang 2 brachte. „Er war sofort im Spiel integriert“, betonte Wildemann und fuhr fort: „Wenn Jannis noch besser reinkommt, ist er eine absolute Verstärkung.“

TSV: Divjak – Dünow, Schlichting, Schrader, Maire – Lahmann (46. Ortmann), Müller, Borgfeld, Sandte (70. Steffes-Enn) – Ehresmann (46. Kemmer), Dentzer (70. Bornemann).

Tore: 0:1 Reinke (8.), 0:2 Nolte (43.), 0:3 Wenzel (44.), 0:4 Morina (88.).

tim

