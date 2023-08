Calberlahs Ü32 reist zur Bezirksmeisterschaft

Die Altherren-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah waren in der vergangenen Saison im Kreis Gifhorn von keiner Mannschaft zu stoppen. Die Mannen vom Barnbruch holten den Kreispokal, mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft sicherten sich die Grün-Weißen ihr Startrecht bei der Bezirksmeisterschaft. Die findet am Samstag in Groß Elbe (Salzgitter) statt.

Acht Teams sind am Start und begegnen sich zunächst in zwei Vierergruppen, die nach dem Modus Jeder-gegen-jeden ausgespielt wird. Die Partien dauern jeweils zweimal 15 Minuten. Für die Calberlaher geht es zum Auftakt gegen den Lehndorfer TSV (11.10 Uhr), es folgt das Duell mit dem Helmstedter SV (12.30 Uhr). Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für den Gifhorner Kreismeister gegen die SG Salder/Lichtenber.

Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten sind für das Halbfinale qualifiziert. Beide Duelle für die Vorschlussrunde sind für 14.45 Uhr angesetzt. Das Spiel um Platz 3 wird um 15.30 Uhr angepfiffen, das Finale in Groß Elbe steigt laut Zeitplan um 15.45 Uhr.

tim

