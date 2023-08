Gifhorn. In der Vorbereitung auf die neue Saison bleibt Calberlah erneut ohne Erfolgserlebnis, Wilsche kassiert eine Niederlage gegen Welat.

Lange stand es 0:0, doch am Ende musste sich Meinersen (re. Luke Malkowsky) den Oesingern (li. Jayson Alheit) geschlagen geben.

Fußball Groß Oesingen siegt in Meinersen erst spät

Während es für die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn, des TSV Hillerse, des SSV Kästorf sowie des VfL Wahrenholz im Ligabetrieb zum ersten Mal um Punkte ging, testeten sowohl einige Bezirksligisten als auch Bezirksliga-Absteiger FSV Adenbüttel Rethen kurz vor Saisonstart noch einmal ihre Form.

VfL Knesebeck – FC Brome 2:2 (1:0). Tore: 0:1 Haase (13.), 1:1 Berneis (69./ET), 1:2 Schmidt (74./Elfmeter), 2:2 Müller (80.).

Schon nach rund einer Viertelstunde schoss Dominik Haase den Bezirksligisten in Führung. Nachdem Riaan-Philipp Schmidt die „Burgherren“ nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erneut in Front gebracht hatte, gelang dem Kreisliga-Aufstiegsmitfavoriten noch der Ausgleich.

MTV Wolfenbüttel II – SV Grün-Weiß Calberlah 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Böder (7.), 2:0 Joe (34.), 3:0 Plünnecke (52.), 4:0 Feldmann (62.), 5:0 Plünnecke (86./Elfmeter), 5:1 Lehrbaß (90.+1).

Es läuft weiterhin noch nicht rund in der Saisonvorbereitung der Grün-Weißen. Zunächst kam die Mannschaft von Sebastian Koch unter der Woche nicht über ein Remis gegen Kreisklassist SV Tappenbeck hinaus, nun setzte es eine deutliche 1:5-Pleite in der Lessingstadt. Moritz Lehrbaß gelang in der Nachspielzeit lediglich der Ehrentreffer für die Koch-Elf.

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – SV Groß Oesingen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Staschik (77.), 0:2, 0:3 Cordes (79., 83.).

Nächste Testspielniederlage für die Meinerser gegen einen Bezirksligisten. Vor kurzem verlor die Elf von Trainer Ron Glindemann bereits dem MTV Isenbüttel (1:4), nun unterlag die SVM den klassenhöheren Nordkreislern. Dabei sah es bis zur 77. Minute noch nach einem Remis aus, ehe Ole Staschik und Doppelpacker Ernst Cordes den Auswärtssieg sicher stellten.

VfR Wilsche-Neubokel – SV Welat Gifhorn 1:3 (0:2). Tore: 0:1 S. Nemr (3.), 0:2 Bausch (43.), 0:3 N. Karakas (52.), 1:3 Steep (77.).

Etwas überraschend zog der VfR gegen die Gäste aus der Mühlenstadt den Kürzeren, die schon zur Pause mit 2:0 vorne lagen. Nihat Karakas legte nach dem Pausenpfiff für den SV sogar noch einmal nach, Timon Steep betrieb nur noch Ergebniskosmetik.

FSV Adenbüttel Rethen – SV Gifhorn 1:3 (1:3). Tore: 0:1 Janke (5.), 1:1 M. Bruns (8.), 1:2 Worms (90.), 1:3 Janke (45.).

Für die Hausherren hagelte es im vierten Vorbereitungsspiel schon die dritte Pleite. Bei den Gifhornern machte vor allem David Janke mit zwei Treffern auf sich aufmerksam.

