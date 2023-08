Ex-Profi Eilers schießt MTV zum Derbysieg

Es war ein Start in die Saison der Fußball-Landesliga, der Lust auf mehr macht. Aufsteiger TSV Hillerse verlangte dem Oberliga-Absteiger MTV Gifhorn zum Start alles ab und hatte Zählbares verdient, doch Ex-Profi Justin Eilers hatte etwas dagegen. Der Stürmer schoss den Gast kurz vor dem Ende zum Sieg, nach 90 intensiven und spannenden Minuten stand ein 2:1 (1:0)-Erfolg für den MTV.

Der war mutig in die ersten Minuten der Landesliga-Saison gestartet, versuchte immer wieder mit Schnittstellenpässen oder Chipbällen hinter die Hillerser Abwehrkette zu gelangen. Die Gastgeber, die mit einer Fünferkette starteten, boten jedoch keine Lücke und ließen die Gifhorner Angriffsversuche im Keim ersticken. So entwickelte sich in der Folge eine Partie ohne nennenswerten Abschluss, in der die Torleute einen ruhigen Arbeitstag hatten. Die erste echte Chance hatte Nick Borgfeld, der den Ball nach Flanke von Dominik Dünow volley nahm. Das Spielgerät verfehlte das Tor jedoch um einen guten Meter (38. Minute).

Drei Minuten später ließen die Schwarz-Gelben ihre Qualität aufblitzen: Marvin Luczkiewicz tauchte frei vor TSV-Keeper Sören Rang auf. Statt selbst den Abschluss zu suchen hatte Gifhorns Nummer 10 das Auge für den mitgelaufenen Neuzugang Justin Eilers, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste – das 1:0 für den Oberliga-Absteiger. Noch vor dem Seitenwechsel hatte Leon Dentzer die Chance zum Ausgleich, frei vor Gifhorns Torhüter Tobias Krull flatterten ihm jedoch die Nerven, der Ball landete über dem Kasten (44.).

Nach dem Seitenwechsel drückte der Bezirksliga-Meister der Vorsaison weiter auf den Ausgleich. Borgfeld (52.) und Moritz Sandte (56.) kamen noch nicht klar genug zum Abschluss. Nach etwas mehr als einer gespielten Stunde fand der Ball dann doch den Weg ins Tor: Nach einem Doppelpass mit Sandte schoss Borgfeld den Ball an Krull vorbei zum 1:1 (62.).

In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der es zur Sache ging. Hitzig wurde es dann in der Schlussphase: MTV-Coach Michael Müller sah glatt Rot, ein Betreuer Gelb-Rot. Auch auf dem Feld war jeder Zweikampf hart geführt, Torraumszenen waren jedoch Mangelware. Es deutete alles auf ein Unentschieden hin. Doch in der 88. Minute tauchte Eilers nach einem der Chipbälle, die zuvor meist keinen Abnehmer gefunden hatten, frei vor Rang auf. Der Gifhorner Neuzugang blieb cool und traf zum umjubelten 2:1. In den Schlussminuten warfen die aufopferungsvoll kämpfenden Hillerser noch einmal alles nach vorne, doch es nützte nichts mehr – die Kreisstädter hatten im Derby das glücklichere Ende.

TSV: Rang – Dünow, Schlichting, Ramme, Schrader, Maire (68. Ziegler) – Sandte (75. Lahmann), Müller, Borgfeld – Busse (24. Ehresmann), Dentzer (81. Kemmer)

MTV: Krull – Omarkhel (72. Kolmer), Öztürk, Steding, Redemann – Zeciri, Luczkiewicz – Bahr (62. Maksymets), Eilers, Hoffart – Wöhner.

Tore: 0:1 Eilers (41.), 1:1 Borgfeld (63.), 1:2 Eilers (88.).

tim/wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de