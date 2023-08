Calberlah und Brome testen am Mittwoch

Nach den Erstrundenpartien im Fußball-Bezirkspokal starten die Landesligisten am Wochenende auch in der Liga durch. Der Saisonbeginn in der Bezirksliga wurde indes um eine Woche nach hinten verschoben. Mit dem SV GW Calberlah und dem FC Brome testen zwei Teams aus dem Kreis Gifhorn wohl auch deshalb am Mittwoch ein weiteres Mal, außerdem fordert Kreisliga-Vizemeister MTV Gamsen den Bezirksligisten WSV Wendschott.

MTV Gamsen – WSV Wendschott (Mi., 18.30 Uhr). Der MTV dürfte nach Rang 2 in der Vorsaison nun erneut zu den Titelkandidaten gehören. Das Team des neuen Trainers Ralf Schmidt hat sich im Sommer durchaus prominent verstärkt und in den ersten Testspielen auch schon aufhorchen lassen, so schlug es den Bezirksligisten SV Groß Oesingen mit 6:0. Nun geht es gegen einen Staffelkonkurrenten der Oesinger. Die Wendschotter befinden sich in einem großen Umbruch, so dass sie vermutlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht als Favorit in die Partie gehen.

SV Grün-Weiß Calberlah – SV Tappenbeck (Mi., 19 Uhr). Umbruch ist auch das Stichwort bei den Calberlahern, die im Bezirkspokal beim FC Brome ein wenig Lehrgeld zahlten und mit 0:4 verloren. „Das Ziel ist der 13. August mit dem Spiel in Barnstorf“, ordnet SVC-Trainer Sebastian Koch aber ein und verweist damit auf den Bezirksliga-Start in rund zwei Wochen.

Und doch dürfte alles andere als ein Sieg gegen den Dritten der vergangenen Spielzeit in der 1. Kreisklasse 1 wohl als Alarmsignal für Koch und Co. zu deuten sein.

SV Hagen-Mahnburg – FC Brome (Mi., 19 Uhr). Zum Liga-Start wartet auf den FC am 13. August das Duell mit dem VfR Wilsche-Neubokel. Spiele gegen die Rot-Weißen haben schon seit Jahren eine gewisse Brisanz für die „Burgherren“, für die die Partie im Bezirkspokal gegen Calberlah eher als Generalprobe gedient haben dürfte als es das Aufeinandertreffen mit Hagen-Mahnburg nun tut. Der SV ist gerade frisch in die 1. Kreisklasse aufgestiegen.

Je nachdem, wer bei den Bromern zum Einsatz kommt, gehen die als klarer Favorit in ihren – Stand jetzt – letzten Test vor der Begegnung in Wilsche.

tim

