VfL Wahrenholz dreht Testspiel gegen Isenbüttel

Die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz haben fast den gesamten Sonntag miteinander verbracht. Unter anderem eine Taktikschulung stand auf dem Programm. Zum Abschluss des Tages haben die Schwarz-Gelben ihr Testspiel gegen den hochgehandelten Bezirksligisten MTV Isenbüttel mit 3:1 (1:1) gewonnen.

„Es war ein ansehnliches Spiel. Isenbüttel hat anfangs tief gestanden, wollte schnell umschalten und hat das auch gut gemacht“, fasste VfL-Trainer Sebastian Ludwig zusammen. Die Hehlenrieder belohnten sich für ihren Auftritt, Tim Bartsch traf nach etwas mehr als einer Viertelstunde zur Führung für den MTV. Rund zehn Minuten vor der Pause antwortete der klassenhöhere Gastgeber: Patrick Schön sorgte dafür, dass es mit einem 1:1 in die Halbzeit ging.

Taktikschulung hat „noch nicht richtig gefruchtet

„Es ist nicht unsers, wenn wir das Spiel machen müssen, das hat sich wieder gezeigt. Wir haben es aber vor allem in der zweiten Halbzeit nicht verkehrt gemacht“, fand Ludwig. „Die Taktikschulung hat noch nicht so richtig gefruchtet. Wir haben den Ball aber gut zirkulieren lassen und sind bis zur Grundlinie durchgekommen“, fügte der Trainer der Hausherren an. Per Foulelfmeter schoss Rouven Fischer den VfL in Führung, kurz vor Abpfiff sorgte Schön für den Endstand.

Die Partie hätte aber auch durchaus ein anderes Ende finden können. „Wir haben Isenbüttel in der zweiten Halbzeit ein-, zweimal eingeladen“, monierte Ludwig. „Was die hundertprozentigen Chancen angeht, hätte das Spiel vielleicht Unentschieden ausgehen müssen. Von den Spielanteilen und den Chancen her, die wir im letzten Drittel hatten, ist der Sieg verdient“, resümierte der VfL-Trainer.

Tore: 0:1 Bartsch (18.), 1:1 Schön (38.), 2:1 Fischer (72./FE), 3:1 Schön (90.+2).

