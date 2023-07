Wahrenholz dreht ein 0:2 gegen Wilsche-Neubokel in ein 3:2

Drei von vier Fußball-Landesligisten aus dem Kreis Gifhorn haben am Sonntag Testspiele absolviert. Der MTV Gifhorn und der TSV Hillerse verloren, der VfL Wahrenholz revanchierte sich beim VfR Wilsche-Neubokel.

SV Teutonia Uelzen – MTV Gifhorn 5:0 (0:0). Tore: 1:0, 5:0 Lüdemann (46., 83.), 2:0, 3:0, 4:0 Hatt (50., 51., 62.).

„Die erste Halbzeit war in Ordnung. Wir hatten den Ball und ein, zwei Chancen, der Gegner hatte keinen Torschuss“, fasste MTV-Trainer Michael Müller zusammen. Und doch stand es sechs Minuten nach der Pause 0:3 aus Sicht der Schwarz-Gelben. „Wir machen drei individuelle Fehler und liegen aus dem Nichts mit 0:3 zurück. Danach haben wir wieder den Ball und ein bis zwei Chancen, die wir aber nicht nutzen“, berichtete Müller.

Uelzens Philipp Hatt gelang mit dem Tor zum 4:0 ein lupenreiner Hattrick, das 5:0 war Felix Lüdemanns zweiter Treffer. „Die Jungs haben alles reingeworfen und ihr Bestes gegeben. Alle waren auch ein bisschen müde“, merkte Müller mit Blick auf die vergangenen Tage und Wochen an. „Im Großen und Ganzen ist das alles erklärbar und nicht dramatisch. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen, aber die Jungs sind sehr reflektiert.“

VfL Wahrenholz – VfR Wilsche-Neubokel 3:2 (2:2). Tore: 0:1 Ahrens (4.), 0:2 T. Steep (16.), 1:2 Richter (17.), 2:2 Hartmann (37.), 3:2 Kopizki (83.).

Beim Volksbank-BraWo-Cup hatten die Wahrenholzer noch mit 0:2 gegen die Wilscher verloren, nun gelang den klassenhöheren Hausherren die schnelle Revanche. Der Start war aber nicht nach Wunsch verlaufen. Durch Treffer von Nico Ahrens und Timon Steep führte der Gast nach einer Viertelstunde mit 2:0. „Das waren zwei schlafmützige Aktionen, mit denen wir den Gegner einladen“, monierte VfL-Trainer Sebastian Ludwig.

Marten Richter und Christopher Hartmann glichen das Spiel noch vor der Pause aus. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, wir waren aber im letzten Drittel nicht konsequent und nicht gallig genug“, resümierte der Wahrenholzer Trainer. Rafael Kopizki sorgte aber dafür, dass die Schwarz-Gelben den Platz als Sieger verließen.

FC Lehrte – TSV Hillerse 4:2 (1:0). TSV-Tore: Leon Dentzer (2).

Beim Wolters Cup in Rothemühle absolvierten die Hillerser drei Partien innerhalb von fünf Tagen. „Wir waren in Lehrte jetzt deutlich schwächer als beim Wolters Cup. Sowohl spielerisch als auch in Sachen Einstellung“, monierte Co-Trainer Joshua Sievert. Er fügte aber an: „Man hat schon gesehen, dass die anstrengende Vorbereitung auf die Knochen geht. Es ist mit Sicherheit ein Punkt, dass wir alle zwei Tage ordentlich belastet haben.“

Obwohl die Partie in Lehrte auf einem Kunstrasenplatz stattgefunden hat, „sind wir nicht richtig ins Kombinationsspiel gekommen. Das war bei beiden Mannschaften der Fall“, stellte Sievert fest. „Wir hatten zu wenige Auftaktbewegungen, zu wenig Laufbereitschaft. Dann ist es auch schwierig, ins Kombinationsspiel zu kommen. Es ist in Ordnung, dass Lehrte das Spiel 4:2 gewonnen hat.“

