Kästorf trotzt Lehndorfs Momentum

Fußball-Landesligist SSV Kästorf bezwang Tabellennachbar Lehndorfer TSV mit 4:1 (2:1) und erhöhte sein Punktekonto auf 43 Zähler. Das bedeutet nun Platz 8 für die Mannschaft von Chef-Trainer Chris Borgsdorf. Außerdem vermeldete der Coach eine erfreuliche Nachricht in Hinblick auf die kommende Saison – denn Stammtorwart Tobias Bremer verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit.

Nach der frühen Führung folgt ein Bruch im Kästorfer Spiel

Zum Spiel: Die Kästorfer starteten schwungvoll in die Begegnung. „Wir haben sofort das Spiel kontrolliert und den Ball gut laufengelassen“, berichtete Borgsdorf. Die logische Konsequenz war die frühe 1:0-Führung durch Torjäger Jannes Drangmeister (9. Minute). Nach etwa 25 Spielminuten habe der SSV-Coach dann auf einmal einen Bruch im Spiel der Rot-Weißen festgestellt. „Wir waren plötzlich eine ganze andere Mannschaft.“ Nicolas Konradt nutzte in der Folge das Momentum der Gäste aus und markierte den Ausgleichstreffer (23.). Kästorfs Trainer fand: „Nach diesem Tor sind wir in ein kleines Loch gefallen, Lehndorf war überlegen, ohne jedoch nennenswerte Chancen zu haben.“ So waren es wiederum die Hausherren, die sich aus diesem Tief befreiten und durch Nico Gerckes Strafstoß mit dem Halbzeitpfiff auf 2:1 stellten.

Diese Führung behauptete der SSV nach Wiederbeginn und baute den Vorsprung sogar noch aus: Peer-Phillip Brendler (48.) sowie Joker Ardit Zeqiri in der Nachspielzeit machten den SSV-Dreier perfekt.

SSV: Bremer – Kröger, Palella (75. Bulach), Irek (88. E. Gökkus), Brendler, Brandt – Adrian Zeqiri (64. Salijevic), Gercke, Tsampasis – Drangmeister (88. Ardit Zeqiri), Mamalitsidis (75. de Gaetani)

Tore: 1:0 Drangmeister (9.), 1:1 Konradt (23.), 2:1 Gercke (45./FE), 3:1 Brendler (48.), 4:1 Ardit Zeqiri (90.+2).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de