SG Hillerse/Leiferde steht vor einer Doppelschicht

Hillerse. Der Fokus der Landesliga-Fußballerinnen liegt am „Doppelspieltag“ aber nur auf einer Aufgabe.

Das Hinspiel gegen Markoldendorf (in Schwarz) gewannen Nina Laudien (am Ball) und die SG mit 5:0.

Auf die Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde kommen in der Landesliga intensive Tage zu. Am Freitag (19 Uhr) ist die SG beim MTV Markoldendorf zu Gast, keine 48 Stunden später – am Sonntag um 13 Uhr – ertönt der Anpfiff des Heimspiels gegen die SVG Göttingen. Der Fokus des Aufsteigers liegt auf der ersten Begegnung…

Die Markoldendorferinnen belegen den ersten Abstiegsplatz. „Wenn wir das gewinnen, können wir befreit in die nächsten Spiele gehen“, ordnet SG-Trainerin Ivonn Lütge ein. „Dann wären wir sicher und könnten einen Haken hinter den Klassenerhalt machen. Es spielen zwar alle Teams von unten noch gegeneinander, ich möchte es aber gern selbst klarmachen“, fügt die Trainerin der SG an.

Das Hinspiel ging mit 5:0 an Hillerse/Leiferde. „Da waren noch mehr als fünf Tore möglich“, erinnert sich Lütge. Im ersten Duell mit der SVG Göttingen setzte es indes eine 0:7-Klatsche. Lütge blickt voraus: „Wir sind in der guten Position, nicht gewinnen zu müssen. Göttingen muss auf jeden Fall. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir auf Rasen spielen werden.“

tim

