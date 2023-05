Endlich: Martsch-Elf feiert zweiten Saisonsieg

Große Erleichterung bei der U19 des MTV Gifhorn: Der Fußball-Niedersachsenligist hat gegen den JFV Cloppenburg zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag wieder einen Sieg eingefahren. In der Bezirksliga fertigte der JFV Kickers die JSG Isenbüttel-Gifhorn mit 9:1 ab.

Niedersachsenliga

MTV Gifhorn – JFV Cloppenburg 4:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Bahr (44., 48.), 3:0 Karakash (71.), 3:1 Nabahat (78.), 4:1 Marek (90.+2).

„Wir haben von Anfang an richtig Druck nach vorne gemacht und den Gegner hinten reingedrückt“, lobte MTV-Trainer Lars Martsch, dessen Team mit drei Stürmern agierte. Bei einem Cloppenburger Schuss ans Lattenkreuz war Schwarz-Gelb im Glück, ging kurz vor der Pause durch ein Tor von Til Bahr aber verdient in Führung. „Er war der beste Spieler auf dem Platz“, hob Martsch hervor. Bahr und Dzhaner Karakash erhöhten auf 3:0. „Danach kam der Gegner ein bisschen auf. Der Sieg geht aber auch in der Höhe in Ordnung“, bilanzierte Martsch, der erleichter nachschob: „Für die allgemeine Stimmung war das mal wieder wichtig.“

Bezirksliga

JFV Kickers – JSG Isenbüttel-Gifhorn 9:1 (5:0). Tore: 1:0 Reinecke (5.), 2:0, 8:0 Sandte (31., 65.), 3:0 Flamann (35.), 4:0, 7:0 Kowalewski (37., 58.), 5:0 Baumann (39.), 6:0, 9:1 Linneweh (55., 73.), 8:1 Gültas (72.).

Sechs verschiedene Spieler trugen sich aufseiten des JFV in die Torschützenliste ein, die Partie hatte von Beginn an nur eine Richtung gekannt. „Wir haben verdient gewonnen und hätten noch mehr Tore schießen können“, bilanzierte JFV-Trainer Thomas Schiller.

BSC Acosta II – FC Schwülper 3:3 (1:2). Tore: 1:0 Kreith (8.), 1:1 Gressmann (25.), 1:2 Biegun (31.), 1:3 Pietschmann (62.), 2:3 Sorger (76./Elfmeter), 3:3 Welkerling (90.+4).

tim

