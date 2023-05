SSV Kästorf nach Sieg bei Germania zurück in der Spur

Wolfenbüttel/Kästorf. Endlich stand die Null mal wieder! Die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf feierten so einen wichtigen 1:0-Erfolg in Wolfenbüttel.

In den vergangenen zwei Begegnungen holte Fußball-Landesligist SSV Kästorf gegen den Vorletzten TSG Bad Harzburg (2:2) sowie gegen das Schlusslicht SC Hainberg (2:4) insgesamt nur einen mageren Zähler. Nun bewiesen die abstiegsbedrohten Rot-Weißen Moral – und gewannen beim Mitkonkurrenten um den Ligaverbleib, BV Germania Wolfenbüttel, mit 1:0 (0:0). Nico Gercke gelang dabei das Tor des Tages.

„In der ersten Halbzeit haben wir eine hohe Disziplin an den Tag gelegt. Wir wollten den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, das haben wir gut gemacht“, hob SSV-Trainer Chris Borgsdorf hervor. Bis auf einen Kopfball von Torjäger Jannes Drangmeister kamen die Gäste aus dem nördlichen Ortsteil von Gifhorn allerdings zu keiner nennenswerten Torchance.

In Durchgang 2 habe der SSV viele Standardsituation gehabt. Doch der Treffer des Tages fiel letztendlich aus dem Spiel heraus: Marlon Jansen tankte sich über die linke Angriffsseite durch, sah in der Mitte Drangmeister, der wiederum zu Gercke weiterleitete – die Führung für die Gäste. „Das Tor war sehr schön herausgespielt“, lobte der Kästorfer Coach. „In der Folge müssen wir eigentlich noch weitere Tore nachlegen.“ So reichte am Ende das Gercke-Tor zu drei wichtigen Zählern im Abstiegskampf. Borgsdorf: „Wir haben nahezu das gesamte Spiel kontrolliert. Außerdem stand hinten mal wieder die Null, das tut der Mannschaft auch gut.“ Die gastgebenden Germanen fanden indes laut Borgsdorf kaum statt. „Sie hatten nur sehr wenige Aktionen auf ihrer Seite.“

Der SSV-Coach gewährte im Übrigen jedem seiner im Kader stehenden Akteure Einsatzzeit. Für Borgsdorf sei dies ein „tolles Signal“ für das gesamte Team gewesen.

SSV Kästorf: Bremer – M. Kröger, Bulach (65. Salijevic), V. Sterz, Palella, Jansen (76. Brandt) – Ardit Zeqiri (76. Adrian Zeqiri), Gercke, Tsampasis – Drangmeister, Mamalitsidis (90. Dos Santos).

Tor: 0:1 N. Gercke (60.).

