Meinecke-Höfermann holt drei Titel bei den „Norddeutschen“

Bei der norddeutschen Schwimmmeisterschaft im Stadionbad Hannover waren unter den 700 Teilnehmern aus insgesamt 150 Vereinen auch Katja Meinecke-Höfermann und Olaf Claus (beide Altersklasse 55) vom MTV Gifhorn am Start. Die Schwimmerin der Schwarz-Gelben kehrte dabei gar mit drei Meistertiteln in die Mühlenstadt zurück.

Meinecke-Höfermann hatte sich für die Wettkämpfe über 50 Meter (m) Schmetterling sowie 50 m und 100 m Freistil angemeldet. Bei ihrem ersten Start über die Schmetterlingsstrecke führte sie von Beginn an die Konkurrenz an – und behauptete diese Position bis ins Ziel hinein. Auch über die beiden Freistildistanzen schlug die MTV-Schwimmerin als Erste am Beckenrand an.

Claus sprang über 100 m und 200 m Brust, 400 m Freistil sowie 200 m Rücken in das Schwimmbecken. Seine beste Platzierung war ein fünfter Rang über 200 m Brust, wobei er kurz vor dem Ziel noch einen Konkurrenten hinter sich lassen konnte.

Da sowohl Meinecke-Höfermann als auch Claus aufgrund von Verletzungen im Vorfeld einen Trainingsrückstand aufholen mussten, sind ihre erbrachten Leistungen in der Landeshauptstadt umso höher einzuschätzen.

r.

