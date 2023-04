Blitzstart und Effizienz verhelfen TSV Hillerse zum 7:2-Sieg

Es war vor allem die starke Chancenverwertung, die Spitzenreiter TSV Hillerse in der Fußball-Bezirksliga einen weiteren ungefährdeten Sieg beschert hat. Der TSV gewann beim Kellerkind FC Schunter mit 7:2, die SV Gifhorn musste sich auswärts Lupo Martini Wolfsburg II geschlagen geben. Die Partie des abgeschlagenen Schlusslichts FSV Adenbüttel Rethen gegen den SV Reislingen/Neuhaus wurde kurzfristig abgesagt.

FC Schunter – TSV Hillerse 2:7 (0:2). Tore: 0:1 Borgfeld (7.), 0:2, 0:3 Dentzer (8., 50.), 0:4 Ziegler (63.), 0:5 Dünow (69.), 1:5 Sandmann (73.), 1:6 Borgfeld (74.), 2:6 Winter (88.), 2:7 Dentzer (90.).

„Wir haben gut angefangen und waren in den ersten 20 Minuten die deutlich bessere Mannschaft“, berichtete Hillerses Coach Julian Wildemann. Per direktem Freistoß brachte Nick Borgfeld den Primus in Führung, Leon Dentzer ließ nur etwa 60 Sekunden später das 2:0 für den TSV folgen, der damit bereits auf die Siegerstraße eingebogen war. „Danach ist ein Spiel ein bisschen abgeflacht, von uns kam sehr wenig“, gab Wildemann zu. „Wir können froh sein, dass wir mit dem 2:0 in die Halbzeit gehen.“

Nach Wiederbeginn schlug Dentzer wieder schnell zu, spätestens mit den Treffern von Tim Ziegler und Dominik Dünow war die Begegnung entschieden. Schunter betrieb zweimal Ergebniskosmetik, Borgfeld und wieder Dentzer stellten jeweils den alten Abstand wieder her. „Wir haben in der zweiten Halbzeit fast jede Chance genutzt und bei den Toren von Schunter große Beihilfe geleistet“, fasste Wildemann zusammen.

Lupo Martini Wolfsburg II – SV Gifhorn 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Steding (33.), 2:0 Menendez (73.), 3:0 Manfre (90.+1).

Gifhorns spielender Co-Trainer Tino Gewinner und Lupo-Coach Lennart Gutsche waren sich nach dem Spiel einig: Das Ergebnis spiegelt nicht das Geschehen der 90 Minuten wider. „Wir waren mindestens ebenbürtig“, unterstrich Gewinner. Aus einer vermeidbaren Ecke heraus entstand jedoch das 1:0 für die Kreuzheider. „Wir waren weiter gut im Geschehen und gut dran“, fand Gewinner.

„In einer Phase, in der wir das Spiel eigentlich im Griff haben, fällt nach einem Konter das 0:2“, haderte Gewinner. Dieser Treffer war gleichbedeutend mit der Entscheidung, das Wolfsburger 3:0 „war egal“, betonte Gewinner. Lupos Trainer Gutsche hob hervor: „Die SVG hat es gut gemacht.“

FC Brome – SV Groß Oesingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Werner (43.), 2:0 Keller (56.).

Im Duell zweier formstarker Teams fuhren die Bromer den vierten Sieg in Serie ein, für die Gäste war es die erste Niederlage des Kalenderjahres 2023.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de