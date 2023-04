Ein SVC-Befreiungsschlag beim Timpe-Comeback

Bei der Rückkehr von Stefan Timpe, der den Fußball-Bezirksligisten unter der Woche interimsweise wieder übernommen hatte (wir berichteten), gelang dem SV Calberlah gleich ein ganz wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Mit 3:0 (1:0) setzten sich die Grün-Weißen gegen ihren direkten Verfolger 1. FC Wolfsburg durch und vergrößerten damit den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf acht Punkte.

Von der ersten Minute an war beiden Teams die Bedeutung dieses Spiels deutlich anzumerken. Keiner wollte einen entscheidenden Fehler begehen. So war die Risikobereitschaft auf beiden Seiten äußerst gering, der Fokus deutlich auf die defensive Stabilität gerichtet. Ein früher Versuch von Timo Plotek (4. Minute) sollte für lange Zeit der einzige Eintrag in der Torschussstatistik bleiben – auch, weil der SVC gegen den Ball mit einer Fünferkette agierte, die kaum mal Lücken offenbarte.

Timo Plotek erzielt Calberlahs so wichtige Führung kurz vor der Pause

Erst in Minute 42 tat sich wieder etwas: Nach einem Pressschlag stand Wolfsburgs Marcello Favella plötzlich frei vorm Calberlaher Tor, schloss aber etwas überhastet ab und setzte seinen Volley deutlich über den Kasten. Drei Minuten später segelte ein Eckball von Kevin Leja an allen – inklusive FC-Keeper Marcel Wiswedel – vorbei, am langen Pfosten stand Plotek goldrichtig und nickte die Kugel zur so wichtigen SVC-Führung ein (45.). Fast wäre den Grün-Weißen direkt noch das 2:0 gelungen, doch Julian Plagge zielte frei vor Wiswedel aus guter Position knapp am rechten Pfosten vorbei (45.+2).

In Halbzeit 2 flog den Gästen erneut eine vergebene Großchance um die Ohren. Nach einem Calberlaher Ballverlust rettete Keeper Philipp Korsch im letzten Moment vor Maik Wilhelm, der Nachschuss von Raffaele Cavallo wurde geblockt. Fast im Gegenzug stellte Henry Wagenmann dann für die Gastgeber auf 2:0 (59.). Glück hatte die Timpe-Elf, als zwei Minuten später ein Wilhelm-Schuss am Pfosten landete.

In der Folge verpasste allerdings Calberlahs Kevin Brodöhl auch zweimal die Vorentscheidung, als er an Wiswedel scheiterte (72.) und frei aus 13 Metern verzog (77.). Im dritten Versuch machte er es dann besser: Brodöhl vollendete einen blitzsauberen Konter über Cebrail Gökkus und Timo Plotek zum 3:0.

SVC-Trainer Stefan Timpe durfte sich über ein gelungenes Comeback freuen. „Es war ein verdienter Sieg und eine Mannschaftsleistung. Wir haben versucht, aus einer vernünftigen Grundordnung heraus etwas tiefer zu stehen und Nadelstiche zu setzen“, resümierte Timpe.

Tore: 1:0 Plotek (45.), 2:0 Wagenmann (59.) 3:0 Brodöhl (81.).

