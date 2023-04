2:2 – dem MTV Gifhorn fehlt nicht viel zum Sieg

Viel vorwerfen darf sich der MTV Gifhorn nicht nach diesem sehr guten Spiel beim Heeslinger SC. Gegen eines der Topteams der Fußball-Oberliga agierte der abstiegsbedrohte MTV über weite Strecken des Spiels sehr gut. Einzig die Punktausbeute, die ist nicht optimal. Es war nämlich mehr drin als das 2:2 (1:0)-Remis.

Heeslinger Angriffspressing wirkungslos

Beide Teams hatten ihre Schwierigkeiten mit dem holprigen Geläuf. Den ersten Schuss des Tages feuerten die Gäste in Person von Marvin Luczkiewicz ab (5.), und auch der zweite Versuch war den Gifhornern zuzuschreiben. Lasse Denkers Abschluss aus 13 Metern war aber zu zentral. Da wäre mehr drin gewesen. In der 17. Minute kombinierte sich der Gastgeber aber gefällig durch die schwarz-gelben Reihen. Erst im letzten Moment verhindere Fabian Schröder den Abschluss.

Die Gifhorner machten es gut. Das gefürchtete Angriffspressing der Heeslinger lief meist ins Leere. Stattdessen gelang es dem MTV immer wieder, den Favoriten unter Druck zu setzen, indem häufig personelle Überzahl in Ballnähe geschaffen wurde. Der Aufwand war groß, aber die Laufbereitschaft passte tadellos. Und Gifhorn wurde dafür belohnt. In der 40. Minute landete eine Ecke am ersten Pfosten auf dem Kopf von Fabian Schröder, der den Ball über den Scheitel ins lange Toreck rutschen ließ. 1:0 – der Underdog lag in Front. Nach der Pause blieb Gifhorn griffig. „Männer, ihr macht das richtig gut“, tönte es lobend von MTV-Trainer Georgios Palanis über den Platz.

Denker verpasst das 3:1

Doch die allererste wirkliche Nachlässigkeit in der Defensive wurde sofort bestraft (63.). Der Schock hielt indes nicht lange an, Melvin Luczkiewicz brachte seine Farben mit einem traumhaften Volley aus 20 Metern wieder in Führung (68.). Wenig später hatte Linksaußen Lasse Denker nach einem Konter über Marvin Luczkiewicz die Chance aufs 3:1. Er scheiterte aber im Duell mit dem Heeslinger Schlussmann.

Heeslingen setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte und Gifhorn alles entgegen, was noch im Köcher war. Es hätte auch fast gereicht, doch in der Nachspielzeit fiel der Ausgleich doch noch. MTV-Keeper Tobias Krull verhinderte quasi mit dem Schlusspfiff noch den dritten Gegentreffer.

MTV-Trainer Palanis: „Wir müssen das 2:0 und das 3:1 machen. Uns fehlt ein wenig die Reife, ein solches Spiel über die Runden zu bringen. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung, aber dennoch fahren wir mit gemischten Gefühlen nach Hause. Wir müssen die Köpfe wieder hochbekommen, haben nur wenig Zeit bis zum nächsten Spiel in Ramlingen am Samstag.“

MTV: Krull – Schröder, Jaeger, Palanis, Pieper – S. Saikowski, Me. Luczkiewicz – Schmidtke, Ma. Luczkiewicz, Denker – Rodriguez (90.+4 Friederichs).

Tore: 0:1 Schröder (40.) 1:1 Bretgeld (63.), 1:2 Me. Luczkiewicz (68.), 2:2 Böhring (90.+3).

