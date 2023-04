Hillerse macht’s in Durchgang 2 standesgemäß

Rethen. Der Spitzenreiter hat mit dem Schlusslicht Adenbüttel Rethen nur in Durchgang 1 seine Probleme. Am Ende steht ein souveränes 5:0 für den TSV.

32 Minuten ging der Matchplan des Fußball-Bezirksligisten FSV Adenbüttel Rethen gegen den TSV Hillerse auf. Dann brachte Daniel Kemmer den Gast in Führung, nach der Pause schraubte der Spitzenreiter das Ergebnis in die Höhe und gewann 5:0 (1:0).

Kemmer hatte eine Ecke von Nick Borgfeld verwertet und damit den Knoten bei den Gästen gelöst. „Das Ziel war es, lange ohne Gegentor zu bleiben. Es ist immer blöd, gegen eine solche Mannschaft nach einer Standardsituation das Tor zu bekommen“, haderte FSV-Trainer Marcus Ohk, der ansonsten aber einen „ordentlichen“ Auftritt seiner Mannschaft gesehen hatte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der TSV eiskalt. Kemmer verwertete eine Hereingabe Borgfelds zum 2:0 (53. Minute) und drückte die Kugel wenig später ein weiteres Mal über die Linie – 3:0 (57.). Die Partie war damit entschieden, es ging also doch nur noch um die Höhe des Hillerser Sieges. Mit einem sehenswerten Fernschuss stellte Moritz Sandte auf 4:0 (69.).

Doppelter Pfostentreffer als „Abbild“ der FSV-Saison

Luca Ehresmann und Tim Ziegler, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, ließen gute Möglichkeiten auf den fünften Treffer aus (70.), Adenbüttel Rethens Schlussmann Lars Burgdorf war bei einer direkt auf das Tor gezogenen Borgfeld-Ecke zur Stelle (75.). Kurz darauf hätte Merlin Plagge auf der Gegenseite für den Ehrentreffer sorgen müssen, scheiterte aber gleich zweimal innerhalb von wenigen Sekunden am Pfosten. „Das war ein Abbild der Saison. Der Ball will nicht über die Linie“, monierte Ohk. „Wir haben in der zweiten Halbzeit Fehler gemacht, die der Gegner eiskalt ausgenutzt hat“, fügte er an. Fabio Maire sorgte für den Endstand (82.).

TSV-Trainer Julian Wildemann durfte zufrieden sein. „Es war bis zum 1:0 die erwartet schwierige erste Halbzeit. Danach lief das Spiel. Die FSV hat es in Hälfte 1 ordentlich gemacht, wir haben unsere Möglichkeiten nach der Pause in Tore umgemünzt.“

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Kemmer (33., 53., 57.), 0:4 Sandte (69.), 0:5 Maire (82.).

