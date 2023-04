Tanzpaar des TSC Gifhorn auf internationalem Parkett

Michael Drescher und Sylke Kirsch hinterließen in Berlin einen guten Eindruck und schafften es bis in die zweite Zwischenrunde.

Es war ein internationales Tanzturnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle – und zwei Gifhorner waren mittendrin. Michael Drescher und Sylke Kirsch, für den Tanzsportclub (TSC) Gifhorn im Einsatz und eines von 119 Paaren aus 14 Nationen, überstanden in einem starken Teilnehmerfeld die ersten beiden Runden und durften mit Rang 32 am Ende hochzufrieden sein.

„In der Vorrunde galt es für uns, die Übersicht zu behalten“, berichtete Drescher. Das gelang, das Duo des TSC überzeugte die elf internationalen Wertungsrichter von sich und zog sicher in die nächste Runde ein. Dabei waren nun noch 80 Paare, der Druck stieg. Doch Drescher und Kirsch meisterten die Situation und standen dank einer konzentrierten Leistung mit viel Musikalität und Präsenz auf der Tanzfläche in der zweiten Zwischenrunde.

Damit war den Gifhornern ein gutes Resultat bereits sicher. Der Sprung unter die Top 24 des Events war ihnen nicht vergönnt, Rang 32 war aber gleichbedeutend mit dem besten Ergebnis des TSC-Paares bei einer internationalen Veranstaltung. „Es war ein tolles Turnier mit vielen internationalen Paaren. Das Starterfeld war sehr gut, und es freut uns riesig, dass wir vorne mitgemischt haben“, resümierten Drescher und Kirsch, die sich zudem bei ihren Trainern Victoria Ghadiri und Vlad Millinovici für die Vorbereitung auf das Event bedankten.

