JSG Gifhorn Nord: Auf Mannschaftsfahrt in Richtung Barcelona

Gifhorn. Die C-Junioren sammeln in Spanien nicht nur bleibende Eindrücke, sondern auch Spielpraxis – sie nehmen an der Copa Costa Brava teil.

Die Saison läuft ganz nach Wunsch für die C-Jugend-Fußballer der JSG Gifhorn Nord. Der Aufsteiger hat nach sieben Spielen bereits 19 Punkte auf dem Konto, der Abstiegskampf ist längst kein Thema mehr. Im Gegenteil: Die JSG führt die Tabelle sogar an, das Torverhältnis von 29:10 spricht eine deutliche Sprache.

Somit dürfte die Laune der U15-Kicker noch etwas besser gewesen sein, als sie nun in den Bus in Richtung Barcelona stiegen, wo das Wetter mit rund 20 Grad im Schnitt aufwartet. „Dort spielen wir nahe Barcelona bei einem internationalen Turnier mit, der Copa Costa Brava“, berichtet Co-Trainer Marco Momberg. Auch ein Besuch des Camp Nou, dem Stadion des großen FC Barcelona, darf in diesem Zusammenhang natürlich nicht fehlen.

Am Freitag geht es für die Mannschaft des Trainerteams Gianni Milano/Momberg zurück in die Heimat – ganz sicher mit vielen unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck. Und wer weiß, vielleicht schreibt die JSG Gifhorn Nord nach ihrer Rückkehr nach Gifhorn auch in der Bezirksliga weiter an ihrer Erfolgsgeschichte. Dort wartet am Mittwoch, 19. April, von 18 Uhr an, direkt das Topspiel gegen den Tabellenzweiten JSG S.E.E. – Spielpraxis sammelt die Milano-Elf jedenfalls schon in Spanien.

