Schwarz-Gelb erobert die Tabellenspitze

Der MTV Gifhorn (in Gelb) übernahm dank des Sieges gegen den MTV Wolfenbüttel (in Rot) die Tabellenführung.

Der neue Spitzenreiter der B-Jugend-Landesliga heißt MTV Gifhorn! Die U17-Fußballer feierten gegen den MTV Wolfenbüttel einen 3:2 (3:1)-Heimerfolg und verdrängten damit den VfB Peine, der zuvor ein Spiel mehr absolviert hatte und nicht im Einsatz war, vom „Platz an der Sonne“.

Es war zumindest mal ein kleines Topspiel, das die Zuschauer auf dem A-Platz des Sportzentum Süd zu sehen bekamen. Gifhorn ging als Tabellenzweiter in der Partie, die Lessingstädter sind immerhin auf Rang 5 zu finden und hätten den Rückstand auf den Gegner im Falle eines Auswärtssieges auf zwei Punkte verkürzt.

Wolfenbüttel kommt nach 0:3 noch einmal ran

Die Gastgeber machten aber schon früh klar, dass sie den Wolfenbüttelern nichts schenken werden, und gingen in der Anfangsphase in Führung. Peywan-Roj Agirman erzielte in Minute 8 die Führung. Mitte des ersten Durchgangs erhöhte Christos Palanis auf 2:0, Rufus Chefu sorgte kurz vor der Pause für die vermeintliche Entscheidung. Vermeintlich, denn der Gast meldete sich noch vor dem Seitenwechsel zurück. Etwa 120 Sekunden nach dem dritten Gifhorner Treffer verkürzte Luis Canete Cerrillo vom Elfmeterpunkt. Nach Wiederbeginn waren nur rund fünf Minuten gespielt, als Lenn Knackstedt mit dem 2:3 aus Sicht der Gäste endgültig für Spannung sorgte.

Die Latte verhinderte kurz vor Schluss den Ausgleich – so dass Gifhorn nun von der Spitze grüßt.

Tore: 1:0 Agirman (8.), 2:0 Palanis (22.), 3:0 Chefu (37.), 3:1 Cerrillo (39./Elfmeter), 3:2 Knackstedt (45.).

tim

