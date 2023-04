Vier Titel gehen an den Boxclub Gifhorn

Rasul Khasaev, Roman Savchenko, Mehmet Can Erkan und Salah Beldziria haben nicht nur gemeinsam, dass die Boxer des BC Gifhorn sind. Denn das Quartett aus der Mühlenstadt hat sich nun bei den Niedersachsenmeisterschaft der Jugend jeweils im Finalkampf durchgesetzt und den Titel geholt. Von ursprünglich zehn gemeldeten Boxern des BC gingen schließlich sechs wirklich an den Start. „Daraus vier Meister – das ist in Ordnung“, fasste Trainer Vitali Boot kurz und knapp zusammen.

Vor den Wettkämpfen in der Peiner Sporthalle am Silberkamp hatte sich Khasaev bereits zum Meister gekrönt, er hatte seinem Gegner aus Nienburg keine Chance gelassen und mit 5:0 bezwungen.

Aus Gifhorner Sicht war Roman Savchenko der jüngste Starter in Peine. Er ging bei der U13 in der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm an den Start. Das Duell mit Kirill Arakelov (SC Hemmoor) war Savchenkos achter Kampf – „und sein bisher bester“, wie Boot zufrieden einordnete. „Roman ist von der ersten Sekunde an marschiert“, lobte der Coach seinen Schützling. „Er hat den Kampf ganz klar für sich entschieden“, fügte Boot an, Savchenko durfte sich über einen hochverdienten Erfolg freuen.

Felsing und Lesneac verpassen Titel knapp

Danil Felsing kämpfte in der U13 bis 56 kg gegen Ali Aziz (RW Cuxhaven). „Er hatte einen ein Jahr älteren, erfahrenen Gegner. Ich wusste, dass es eine schwierige Aufgabe wird“, schilderte Boot, der betonte: „Es war ein Kampf auf des Messers Schneide, leider hat es nicht ganz zum Sieg gereicht.“ Ebenfalls geschlagen geben musste sich Vereinskamerad Artöm Lesneac (U15, bis 52 kg), der es mit Onjen Dzinic (KS Lüneburg) zu tun bekommen hatte. „Die erste Runde war nicht so gut, dann musste Artöm hinterherlaufen. Die Runden 2 und 3 waren ausgeglichen, aber das war zu spät“, seufzte Boot.

„Der Finalkampf war bombe“

Mehmet Can Erkan war in der Altersklasse U17 bis 75 kg am Start. Sein Kontrahent nach Siegen im Viertel- und Halbfinale: Leart Murati (TV Leer). „Er hat gegen einen starken Gegner gekämpft, sich aber gut bewegt und ihn vorgeführt“, lobte Trainer Boot nach dem 4:1-Sieg des Gifhorners.

Sich ebenfalls mit zwei Siegen für den Finalkampf qualifiziert hatte sich Salah Beldziria (U19, bis 63,5 kg). Gegen Samer Azem (Bushido Delmenhorst) „hat er eine super Leistung gezeigt. Der Finalkampf war bombe. Salah hat richtig gut geboxt“, sagte Boot über seinen Schützling und den vierten Gifhorner Niedersachsenmeister.

