Für Fatmir Bartolen (rechts) und die SV Gifhorn setzte es am Sonntag gegen den FC Brome eine unglückliche Niederlage auf heimischem Platz.

Fußball-Bezirksliga Gebrauchter SVG-Tag mündet in 2:3 gegen Brome

„Es ist maximal bitter, weil wir Chancen für sieben bis acht Tore hatten.“ Jonas Garzke, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Gifhorn, war bedient nach dem 2:3 (1:2) gegen den FC Brome. In vielerlei Hinsicht hatten die Eyßelheider einen gebrauchten Tag erwischt…

Schon vor dem Anpfiff gab es die erste schlechte Nachricht zu verdauen. Nachdem in der Vorwoche Thorben Menne kurzfristig ausgefallen war, verletzte sich nun Furkan Apaydin beim Warmmachen und musste passen. „Wir mussten im Zentrum schon ordentlich umbauen, aber die Jungs haben es dafür gut gemacht“, sagte Garzke.

Den frühen Rückstand durch das Tor von Michael März, dem womöglich eine Abseitsposition vorausgegangen war, konterten die Hausherren Mitte des ersten Durchgangs. Milan Simic traf zum 1:1. „Im gleichen Atemzug bekommen wir das 1:2“, seufzte Garzke mit Blick auf die schnelle Bromer Antwort durch Robin Werner. Der erneute Ausgleich zählte wegen Abseits nicht. „Außerdem müssen wir einen Elfmeter bekommen. Ob wir den reingemacht hätten, steht in den Sternen“, merkte Garzke an.

Dessen Pessimismus bezüglich eines Strafstoßes hatte einen Grund. Nach dem Seitenwechsel bekam die SVG nämlich einen zugesprochen, den Arben Biboski nicht verwandelte. Der Schiedsrichter ließ den Elfmeter wiederholen, doch wieder landete die Kugel nicht im Tor.

Stattdessen verwandelte Niclas Zierenberg auf der Gegenseite einen Freistoß direkt. „Ich habe selten so einen guten Freistoß gesehen“, erkannte Gifhorns Trainer an. Seine Elf agierte zu dieser Zeit nach einem Platzverweis gegen die Bromer bereits in Überzahl und kam durch Biboski noch einmal auf 2:3 heran. Kurz vor Schluss sah Gifhorns Jan-Peter Matuschik – berechtigterweise, wie Garzke fand – die rote Karte, ein sechstes Tor hatte die Partie nicht zu bieten.

„Drei Gegentore zu Hause sind zu viele. Brome hat nicht unverdient gewonnen“, konstatierte Garzke. „Ich kann den Jungs aber keinen Vorwurf machen, vor dem Tor verschießt ja keiner mit Absicht“, schob der Coach nach.

Tore: 0:1 März (3.), 1:1 Simic (20.), 1:2 Werner (21.), 1:3 Zierenberg (63.), 2:3 Biboski (69.).

Rot: Matuschik (86., SVG)

Gelb-Rot: (51., FCB).

