Personalsorgen bei Calberlah und Isenbüttel

Calberlah/Isenbüttel. Die Ortsnachbarn müssen bei ihren Spielen in Wolfsburg an diesem Sonntag etliche Stammkräfte ersetzen.

Die beiden Ortsnachbarn haben Personalsorgen vor dem nächsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga: Während der SV Calberlah mit ausgedünntem Kader zum Spitzenteam VfB Fallersleben reisen muss, tritt der MTV Isenbüttel beim „Kellerkind“ 1. FC Wolfsburg an.

VfB Fallersleben – SV Calberlah (So., 15 Uhr). Urlauber, Verletzte, Erkrankte – beim SVC werden beim Spiel in der Hoffmannstadt einige Spieler nicht an Bord sein. „Das wäre aber schlimmer, wenn es gegen Adenbüttel oder den 1. FC Wolfsburg ginge, weil das Spiele wären, die wir gewinnen müssten“, meint Calberlah-Coach „Charly“ Melaouah. Gegen den Tabellenzweiten liegt der Druck ganz sicher nicht auf den Grün-Weißen. „Fallersleben muss unbedingt gewinnen, um an Hillerse dranzubleiben. Genau das kann unsere Chance sein.“

1. FC Wolfsburg – MTV Isenbüttel (So., 15 Uhr). Auch in Isenbüttel ist die Personaldecke luftig geworden. Vier Spieler sind gesperrt. Vitali Kast (Gelb-Rot) und Deniz Meral (Rot) handelten sich ihre Sperre beim 1:1 gegen Schunter am zurückliegenden Spieltag ein. Mehmet Hajdaraj (10. Gelbe) und Eduard Sening (5. Gelbe) müssen ebenfalls passen. Ferner werden auch Coach Dennis Mohwinkel und Teammanager Dennis Stöbermann im Urlaub sein. „Das ist natürlich ungünstig, aber die Reise war schon gebucht, bevor wir Trainer wurden“, erklärt Mohwinkel. Kapitän Marian Meinecke wird das Team coachen. Die letzten Ergebnisse des FC sind „Warnung genug. Die haben sich nicht aufgegeben.“

mth

