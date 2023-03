4:2 nach 0:2 – MTV Gifhorn zeigt Mentalität

Zwischendurch sah’s düster aus, ganz düster für den MTV Gifhorn. Die Schwarz-Gelben lagen im Kellerduell der Fußball-Oberliga beim bis dato punktgleichen TSV Pattensen mit 0:2 zurück – der nächste Nackenschlag im Abstiegskampf drohte. Doch dann drehte die Elf von Trainer Georgios Palanis endlich auf und das wichtige Spiel noch um. 4:2 (1:2) hieß es nach 90 intensiven Minuten für die Gäste.

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht ansatzweise das auf den Platz gebracht, was du in so einem Spiel brauchst“, betonte Palanis, der deutliche Worte anschlug: „Wir haben den Ernst der Lage nicht erkannt.“ Sowohl läuferisch als auch mental sei seine Mannschaft nicht da gewesen, „wir haben den Schlüssel einfach nicht gefunden“, so der MTV-Coach.

Kapitän Tobias Krull hält seinen MTV Gifhorn im Spiel

Gleich mit ihrer ersten Chance (8.) gingen die Gastgeber in Führung, kurze Zeit später vergab Marc Upmann die Riesenchance zum Ausgleich. Und das rächte sich in Minute 35, als die Pattenser nach einem Konter das 2:0 nachlegten. „Danach müssen wir uns bei Tobias Krull bedanken, der uns im Spiel gehalten hat“, räumte Palanis ein: „Er hat heute alles umgesetzt, was du als Kapitän machen kannst.“ So war „Krulli“ nicht nur ein starker Rückhalt zwischen den Pfosten, sondern auch derjenige, der seine Mannschaft immer wieder anpeitschte. Kurz vor der Pause, zu einem psychologischen wichtigen Zeitpunkt, verkürzte Melvin Luczkiewicz (42.) zum 1:2.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann Mentalität bewiesen und ein wichtiges Spiel noch umgedreht. Und der Gegner fragt sich, wie er dieses Spiel noch aus der Hand gegeben hat“, freute sich Gifhorns Trainer über den enorm wichtigen „Dreier“ im Kampf um den Klassenerhalt.

Denker und Luczkiewicz treffen doppelt – „Krulli“ lässt nichts mehr zu

Eine sehenswerte Einzelaktion schloss Lasse Denker in der 51. Minute überlegt zum 2:2-Ausgleich ab – und verlieh dem MTV so weiteren Auftrieb für die letzte halbe Stunde. Und während Tobias Krull auf der einen Seite einfach nicht mehr zu überwinden war, schnürten „Melle“ Luczkiewicz (75.) und Lasse Denker (90.) ihren Doppelpack und ließen die Gifhorner durchatmen.

MTV Gifhorn: Krull – S. Saikowski (88. Soetebeer), Jaeger, Hajdari, M. Saikowski – Grah, Upmann – Rodrigues (62. Friederichs), Melvin Luczkiewicz, Denker – Schmidtke (68. Pieper).

Tore: 1:0 Vespermann (8.), 2:0 Samow (35.), 2:1 Melvin Luczkiewicz (42.), 2:2 Denker (51.), 2:3 Melvin Luczkiewicz (75.), 2:4 Denker (90.).

