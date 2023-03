3:2! Big Points für den SSV Kästorf

Die erste Viertelstunde sah so aus, als würde der SSV Kästorf drei ganz wichtige Punkte im Kellerduell mit dem BSC Acosta einfahren. Doch der Fußball-Landesligist machte es selbst spannend, fuhr die drei Zähler aber doch noch ein. Dank einer guten Schlussviertelstunde hieß es am Ende aber 3:2 (1:0) für die Kästorfer. Auf mehr kam es an diesem Spieltag auch gar nicht an.

„Man hat der Mannschaft schon beim Aufwärmen angemerkt, dass sie unbedingt gewinnen wollte“, erzählte Chris Borgsdorf, der Trainer des nun zwölftplatzierten SSV. Das 1:0 durch Dimitrios Tsampasis (16.), der sich aus der Distanz einfach mal ein Herz gefasst hatte, war auch hochverdient. „Dann aber haben wir das Spiel komplett aus der Hand. Ich war brutal sauer“, schimpfte Borgsdorf.

Beim Pausentee schwor der Coach seine Schützlinge noch einmal ein – und es schien auch gefruchtet zu haben, denn Christian Palella baute die Führung in der 50. Minute auf 2:0 aus. „Das musst du dann eigentlich nur noch runterspielen“, meinte Borgsdorf. Doch stattdessen glitt den Gästen die Partie erneut aus der Hand.

Mit einem Standard-Doppelschlag (71., 73.) glich die junge BSC-Truppe sogar aus. „Da wurden Erinnerung ans Hinspiel wach.“ Mit dem identischen Spielverlauf guckte der SSV damals mit 2:3 in die Röhre. Dieses Mal aber gab es das Happy End für die Kästorfer: Marcel Kröger schoss kurz nach dem Ausgleich den 3:2-Siegtreffer (75.). „Da sind dann alle Spieler auch von der Bank auf den Platz gestürmt. Alle haben sich mit der Mannschaft für die Mannschaft gefreut“, war Borgsdorf glücklich, der sich von seiner Mannschaft mehr als nur 30 gute Minuten gewünscht hätte. Aber was soll’s: Drei ganz wichtige Punkte für den SSV! Borgsdorf: „Ein ganz wichtiger Sieg. Die bessere Mannschaft hat gewonnen.“

Tore: 0:1 Tsampasis (16.), 0:2 Palella (50.), 1:2 Joppich (71.), 2:2 Heinsohn (73.), 2:3 Kröger (75.).

