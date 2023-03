Die Ungeschlagen-Serie des FC Schwülper reißt

Jetzt hat es Kreisliga-Spitzenreiter FC Schwülper erwischt: Die Fußballer von Trainer Marvin Homann verloren das Heimspiel gegen die Fußballer des VfL Knesebeck – und kassierten damit die erste Saisonniederlage überhaupt. Nutznießer ist der MTV Gamsen, der einen Last-Minute-Sieg im Topspiel bei der SV Meinersen bejubelte. Somit verkürzten die Gamsener den Rückstand auf den Liga-Primus auf einen Zähler.

FC Schwülper – VfL Knesebeck 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Eigentor Maiwald (28.), 0:2 Krebiel (37.), 0:3 Meinecke (66.), 1:3 Ganski (69.), 1:4 Meinecke (70.), 2:4 Eigentor Müller (80.).

Es bleibt dabei: Schwülper kann in der laufenden Spielzeit nicht gegen Knesebeck gewinnen! Beim 2:2 im Hinspiel gab die Homann-Elf zum bislang einzigen Mal Punkte ab – nun gab’s die erste Saisonpleite. „Unsere Leistung war in allen Belangen einfach nicht gut“, gestand Homann und legte den Finger in die Wunde: „Wir sind nach dem Re-Start noch nicht wieder in der Liga angekommen.“ Dennoch blicke der Coach „positiv nach vorn“.

TSV Hillerse II – VfL Wittingen 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Oelmann (11.), 2:0 Von-Wurmb (33.), 3:0 Falke (45.), 3:1 Arndt (55.), 4:1 Dankers (58.), 5:1 Viehöfer (87.).

„Meine Jungs haben die Begegnung sehr erwachsen gespielt. Es ist nicht immer ganz einfach, sich gegen eine Mannschaft einzustellen, die in der Tabelle weit unten steht“, fasste TSV-Trainer Lars David zusammen. Seine Elf habe es aber mit der „nötigen Cleverness“ und der richten Einstellung heruntergespielt. David ist sich aufgrund des 14-Punkte-Polsters auf die Abstiegszone sicher: „Nun können wir auch in der kommenden Saison für die Kreisliga planen.“

SV Welat Gifhorn – SV Westerbeck 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Strimbanu (1.), 1:1 Basaran (74.), 1:2 Bendig (81.), 1:3 Matzellus (83.).

Die Gäste aus Westerbeck legten durch das Tor nach 60 Sekunden von Eugeniu Strimbanu einen Blitzstart hin. Lange Zeit fanden die Hausherren keine Mittel, die SV-Hintermannschaft zu überwanden. Dann markierte Süleyman Basaran den Ausgleich (74.). Nach einem späten Doppelschlag nahm der Sechste letztlich die Punkte mit. „Ein Remis wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, ärgerte sich Welat-Trainer Zafer Dadak.

Wesendorfer SC – TSV Vordorf 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Elbe (11.), 1:1 Ehmke (68.), 1:2 Liebich (80.), 1:3 Scheil (83.), 2:3 Kelm (85.).

„In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff. Nach dem frühen 1:0 haben wir die Partie kontrolliert“, berichtete Vordorfs Trainer Heinz-Günter Scheil. Nach dem Pausenpfiff habe das Schlusslicht dann ein anderes Gesicht gezeigt. „Die Wesendorfer haben gekämpft wie die Löwen“ und wurden mit dem Ausgleich belohnt (68.). Der TSV legte jedoch noch mal eine Schippe drauf und nahm die drei Zähler mit in den Papenteich.

SV Triangel – TSV Brechtorf 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Fronk (15.), 2:0 Schöpke (48.), 2:1 Lauenroth (58.), 3:1 Gnadt (83.).

Arne Hoffart feierte seinen ersten Pflichtspielsieg als Triangel-Trainer. „Schön war es aber nicht“, betonte Hoffart. Spielerisch sei noch viel „Luft nach oben“. Lediglich in der Anfangsviertelstunde habe der SV guten Fußball gespielt. Hoffart: „Am Ende sind wir der verdiente Sieger. Wir haben drei Punkte im Sack, außerdem hat sich kein Spieler verletzt.“

SV Meinersen – MTV Gamsen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Pawlak (43.), 1:1 Ahmi (63., FE), 1:2 Scholten (90.+5).

Die Hausherren erspielten sich insbesondere im ersten Durchgang einige gute Tormöglichkeiten. Mitte der ersten Halbzeit verschoss die SV obendrein noch einen Foulstrafstoß. „Zur Halbzeit hätten wir eigentlich 3:0 führen müssen“, haderte SV-Coach Ron Glindemann, dessen Team durch den Treffer von Kamil Pawlak kurz vor der Pause (43.) in Rückstand geriet. In der zweiten Hälfte traf Abdul Ahmi zum Ausgleich. Kelvin Scholten sorgte mit einem Sonntagsschuss in der Nachspielzeit für Gamsens Sieg im Spitzenspiel. „Ich hätte mich über einen Punkt gefreut.“

