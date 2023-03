Wieder zu null: Der MTV Isenbüttel bleibt in der Erfolgsspur

Es war ein eminent wichtiges Duell im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga. Der Trend sprach vor dem Duell des MTV Isenbüttel mit dem VfR Wilsche-Neubokel bereits klar für die Hausherren – und der Landesliga-Absteiger sollte schließlich auch die Oberhand behalten. Die Hehlenrieder setzten sich nach Treffern von Jan-Philipp Helms, der doppelt erfolgreich war, mit 2:0 (1:0) durch.

Was die Statik der Partie anging, erinnerte sie ein wenig an das bisher letzte Heimspiel des MTV gegen den FC Brome (1:0). „Die Wilscher haben zurückhaltend agiert. Wir haben es gut gelöst, das Spiel gemacht und es dominiert“, lobte Isenbüttels Coach Dennis Mohwinkel. „Wir sind vollkommen verdient in Führung gegangen“, schob Mohwinkel nach. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs ließ Helms seine Farben zum ersten Mal jubeln.

Die MTV-Devise für die zweiten 45 Minuten: „Wir haben gesagt, dass wir auf das zweite Tor gehen wollen“, verriet Mohwinkel. Gesagt, getan. Rund sieben Minuten waren nach Wiederbeginn gespielt, als Helms den Doppelpack schnürte. „Das war erst mal beruhigend. 2:0 ist aber ein gefährliches Ergebnis“, betonte Mohwinkel. Doch seine Mannschaft, die mit dem Selbstvertrauen von drei Erfolgen am Stück agierte, blieb souverän. „Wir standen hinten sicher und haben nichts anbrennen lassen“, resümierte der Coach zufrieden.

Damit steht Isenbüttel bei zwölf Punkten aus den vergangenen vier Partien und hat in diesem Zeitraum ein Torverhältnis von 14:0 vorzuweisen. „Großes Kompliment an die Mannschaft. Was die Jungs in den vergangenen Wochen abgerissen haben, ist phänomenal“, unterstrich Mohwinkel.

Der Vorsprung der personell angeschlagenen Wilscher auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch fünf Punkte. Auch die Hausherren gucken „immer noch nach unten“, wie ihr Trainer klarstellte.

Tore: 1:0, 2:0 Helms (45., 52.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de