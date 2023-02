TSV Hillerse punktet nach zweifachem Rückstand

Es war die zweite enorm schwierige Aufgabe hintereinander für den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, den TSV Hillerse. Und wie schon bei Lupo Martini Wolfsburg II holte der TSV auch bei der zweiten Mannschaft des SSV Vorsfelde einen Zähler. Nach einem späten Hillerser Ausgleich stand ein durchaus leistungsgerechtes 2:2 (0:1) aus Sicht der Gäste zu Buche.

„Es war das erwartet schwierige Spiel, Vorsfelde II ist für mich die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga“, zollte TSV-Trainer Julian Wildemann dem Gegner Respekt. „Wir haben uns zwar darauf eingestellt, trotzdem hat in der ersten Halbzeit nicht viel geklappt. Der Gegner hat sehr gut gepresst“, schilderte Wildemann. In einer dennoch auf beiden Seiten chancenarmen ersten Halbzeit schlugen die Grün-Schwarzen einmal zu. Nach einer Ecke erzielte Marcel-Luis Mokry in Spielminute 18 das 1:0 für die Vorsfelder Landesliga-Reserve.

Hillerse dreht auf und gleicht zweimal aus

„In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel“, hob Hillerses Trainer hervor. Beide Teams attackierten früh. „Es war sehr offen, sehr risikoreich“, bekräftigte Wildemann. Luca Ehresmann erzielte nach rund einer Stunde den Ausgleich (58. Minute), einige Minuten später setzte es aber den nächsten Rückschlag. Patrick Klein verwandelte eine Ecke direkt (71.). Der Siegtreffer für den SSV II? Nein. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit war es wieder Ehresmann, der die Gäste jubeln und zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen ließ. „Das war eine Willensleistung“, lobte Wildemann.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe und sehr ausgeglichen. Das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können“, resümierte der Gästecoach. Dass der ärgste Konkurrent VfB Fallersleben den Rückstand auf den TSV dank eines 2:0 gegen die SV Gifhorn auf drei Punkte verkürzte, nahm Wildemann gelassen. „Es war erst mal wichtig, dass wir nicht verloren haben. Es sind noch so viele Spiele. Ich gehe nicht davon aus, dass Fallersleben und wir von jetzt an alle Spiele gewinnen.“

Tore: 1:0 Mokry (18.), 1:1 Ehresmann (58.), 2:1 Klein (71.), 2:2 Ehresmann (90.).

tim

