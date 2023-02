SV Welat und T.C. Gifhorn organisieren Benefiz-Spiele

Unter dem Motto „Hand in Hand für die Erdbebenopfer“ veranstalten die Fußballvereine SV Welat und T.C. Gifhorn am kommenden Sonntag (ab 12 Uhr) einen Benefizspieltag auf dem Rasenplatz am Sportzentrum-Süd. Alle Einnahmen sollen den Hinterbliebenen und Betroffenen der Katastrophe zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wurde bereits ein Spendenkonto eingerichtet.

Auch Familienangehörige der Gifhorner Mannschaften sind betroffen

Das Erbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar erschütterte Menschen auf der ganzen Welt. In den Reihen des SV Welat und des T.C. Gifhorn befinden sich viele Spieler mit türkischen und syrischen Wurzeln. Auch Familienangehörige der Gifhorner Mannschaften sind unmittelbar betroffen. „Wir sind deshalb auf die Idee gekommen, dass wir zusammen etwas auf die Beine stellen müssen“, berichtet T.C.-Vorsitzender Hasan Ali Özdemir, für den die Hilfe eine „Herzensangelegenheit“ bedeutet. Alle gesammelten Spenden sollen zeitnah direkt vor Ort abgegeben werden. Welat-Vorsitzender Ramazan Karakas habe derzeit persönlichen Kontakt zum Bürgermeister in der stark betroffenen Stadt Hatay.

Ab 12 Uhr geht es am Sonntag los

Für das Benefizspiel habe die Stadt Gifhorn nun grünes Licht gegeben. „Der Platz ist derzeit zwar noch gesperrt, aber wir sind guter Dinge, dass es bis Sonntag klappt“, sagt Özdemir. Ein Rahmenprogramm gibt es auf jeden Fall schon. Die Hilfsaktion startet um 12 Uhr mit einem gemeinsamen Gebet für die zehntausende Todesopfer. Im Anschluss treten die F-Jugend-Teams des MTV Gifhorn und des SV Gifhorn gegeneinander an. Abgerundet wird der Tag mit den Benefizspielen des SV Welat gegen den T.C. Gifhorn sowie der SV Gifhorn gegen den SC Bosphorus.

Wer die Spendenaktion unterstützen will, kann jederzeit auf das PayPal-Spendenkonto tc_welat@web.de unter dem Stichwort „#Erdbebenopfer“ einzahlen.

