Isenbüttels Kampf bleibt unbelohnt

Viel investiert, aber ohne vorzeigbaren Gewinn geblieben – so lässt sich das 1:2 (0:1) vom MTV Isenbüttel beim SSV Vorsfelde II beschreiben. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist wehrte sich mit aller Macht gegen die Niederlage, doch am Ende fehlte auch ein wenig das berühmte Quäntchen Glück.

„Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, bedauerte Isenbüttels Trainer Dennis Mohwinkel nach dem Duell mit der Eberstadt-Reserve. Zur Pause stand es allerdings nur 0:1 aus Sicht der Gäste. „Vorsfelde hatte aber auch schon vor der Führung vier, fünf gute Chancen.“ Nach dem Seitenwechsel lief es aber besser für die Hehlenrieder. Doch mitten in die erste Drangphase des MTV setzte der Gastgeber den nächsten Stich – 0:2 (56.). Aber der Hebel war nun umgeschaltet bei der Mohwinkel-Elf, die sich gegen die drohende Niederlage mit allen Kräften wehrte. In der 80. Minute wurden die Isenbütteler für ihre Bemühungen belohnt. Eduard Sening erzielte den Anschluss. Und als sich dann Vorsfeldes Levi Aloe kurz darauf zum Nachtreten hinreißen ließ, da war die Hoffnung auf einen Punktgewinn wieder vollends entfacht bei den Gästen. „Wir haben danach alles versucht und wurden dafür auch fast belohnt. Aber unser Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit wurde nicht gegeben, weil der Schiedsrichter ein Foul gesehen hatte. So ist das halt im Abstiegskampf ...“, meinte Mohwinkel.

Tore: 1:0 Berisha (22.), 2:0 Karmanski (56.), 2:1 Sening (80.). Rote Karte: Aloe (SSV/82.).

*

Unterdessen gab der VfR Wilsche-Neubokel noch eine Verpflichtung zur Rückrunde bekannt: Mittelfeldakteur Can Gültekin Gültas, der zuletzt für den MTV Isenbüttel, SV Sprakensehl und TuS Bodenteich gespielt hat, wechselte zum VfR und „wird uns im Abstiegskampf helfen“, so Wilsches Cheftrainer Bernd Huneke.

