Elf Starter des RSV Löwe Gifhorn gehen auf Titeljagd

Die Medaillenjagd kann beginnen – und zwar im Gifhorner Sportzentrum Nord. Der RSV Löwe Gifhorn richtet am Sonntag ab 11 Uhr zum ersten Mal nach acht Jahren wieder die Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradsport aus. Fast 70 Sportlerinnen und Sportler sind mit von der Partie, 11 davon stellt der RSV Löwe. „Insgesamt gibt es die reelle Chance auf sechs Titel und weitere Podestplätze“, schätzt RSV-Vorsitzender An­dré Komnick ein.

In der Schüler-Konkurrenz sind einige Sportler des RSV Löwe Gifhorn Favoriten

Bei den Schülern U13 wird es zu einem Zweikampf zwischen zwei Lokalmatadoren kommen. Bennet Strehle geht mit einem knappen Vorsprung auf Jacob le Campion ins Rennen. „Kleine Fehler werden darüber entscheiden, wer die Nase vorn hat“, ist Komnick überzeugt. Bei den Schülerinnen der gleichen Altersklasse startet Emma Kriebel mit einem vermeintlich komfortablen Vorsprung auf ihre fünf Konkurrentinnen in den Wettkampf. „Sie darf sich trotzdem keine großen Fehler leisten“, warnt Komnick.

Gänzlich anders gestaltet sich die Situation für Milla Preuß und Maja Rutsch bei den Schülerinnen U15. Für beide ist es das erste Jahr in dieser Altersklasse, sie gehen von den Rängen 6 (Preuß) und 7 (Rutsch) ins Rennen. „Fortuna muss schon ordentlich mithelfen, damit ein Sprung auf das Treppchen gelingt“, ordnet der RSV-Vorsitzende ein. Milla Preuß hat aber bereits einen Titel sicher – im 2er Kunstradsport der Schülerinnen an der Seite von Emma Kriebel. Das Duo ist das einzige, das an den Start gehen wird.

„Ganz so leicht haben es die Juniorinnen leider nicht“, sagt Komnick. Elf Starterinnen gibt es in dieser Konkurrenz, mit Linnéa Gellert, Alenia Lammers und Maria Wohltmann kommen drei aus Gifhorn. Letztere geht als Favoritin in den Wettkampf, der Vorsprung von nur 1,6 Punkten dient aber nicht als Ruhepolster. Komnick: „Für einen Podestplatz sollte es auf jeden Fall reichen. Für Alenia und Linnéa, die aus dem Mittelfeld starten, wird es schwierig, vorne mitzumischen. Ihr Ziel wird es sein, so viele Plätze wie möglich gutzumachen.“

Frauen haben Chance auf ein reines Gifhorner Podest

Im 1er Kunstradsport der Frauen könnte es zu einem Gifhorner Podest kommen. Paula Busse, Jennifer Zauter und Mona Komnick starten in dieser Reihenfolge als Top-Trio, vier Konkurrentinnen befinden sich in Lauerstellung. „Gerade bei diesen hohen Schwierigkeiten kann ein kleiner Fehler zu hohen Punktabzügen führen“, mahnt André Komnick. „Alle drei wollen außerdem die Qualifikation für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft erreichen. Die dazu notwendigen 90 Punkte sind aber nur durch eine sehr gute Kür zu erreichen“, sagt der Vorsitzende.

Im 2er Kunstradsport der Frauen ist Paula Busse und Mona Komnick der Titel praktisch nicht zu nehmen. Zusätzlich geht es auch hier um die Qualifikation für das Halbfinale der „Deutschen“.

