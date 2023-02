Rumpfteam des SSV Kästorf spielt 1:1 bei Vorsfelde II

Die angespannte Personalsituation ist schon innerhalb der Vorbereitung ein echtes Problem für die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf. Mit einem Aufgebot von 13 Spielern reichte es für die Rot-Weißen beim Bezirksliga-Dritten SSV Vorsfelde II zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Borgsdorf: „Nicht mehr das Kästorf von vor ein paar Jahren.“

„Wir sind nach wie vor dünn besetzt. Fünf Spieler haben wegen einer Grippe gefehlt, drei sind noch verletzt“, haderte SSV-Coach Chris Borgsdorf, der schonungslos ehrlich eingestand: „Das ist nicht mehr das Kästorf von vor ein paar Jahren. Das wird es auch erst mal nicht sein. Wir sind nur dann gut, wenn alle da sind. Das ist aktuell aber nicht der Fall.“

SSV Kästorf macht spielerisch einen Schritt nach vorne

Unzufrieden war Borgsdorf mit den Spielern, die in Vorsfelde zur Verfügung standen, aber in keinem Fall. „Wir hatten mehr Spielanteile, das wollten wir auch, und haben einen Schritt nach vorne gemacht“, befand der Kästorfer Trainer, dessen Team „mutiger“ agiert habe als in den vorherigen Partien. Belohnt wurden die Gäste durch den Führungstreffer von Jannes Drangmeister kurz nach der Pause (51. Minute). Infolge einer Ecke kam die SSV-Reserve in der Schlussphase aber noch zum Ausgleich (82.).

„Wir haben in den letzten Minuten ein Stück weit die Ordnung verloren, was ich nicht ganz nachvollziehen kann“, monierte Borgsdorf. Der Gast habe auf das zweite Tor spielen wollen und den Gegner so zu Kontern eingeladen.

Tore: 0:1 Drangmeister (51.), 1:1 n. gem. (82.).

