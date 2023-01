Der Startschuss für den RSV Löwe ist gefallen

Gifhorn. Beim 1. Kunstrad-Bezirkspokal des Jahres verbuchen die Gifhorner in Heere zahlreiche Podestplätze. Emma Kriebel und Milla Preuß feiern ein Debüt.

Für neun Sportlerinnen und Sportler des RSV Löwe Gifhorn ging’s wieder in die Vollen: In Heere stand nun der 1. Kunstrad-Bezirkspokal des Jahres an. Die Bilanz der Gifhorner konnte sich ein weiteres Mal sehen lassen…

In der Altersklasse U13 ließ der RSV Löwe nichts anbrennen. Im 1er Kunstradsport der Mädchen sicherte sich Emma Kriebel mit einem stattlichen Vorsprung von 15 Punkten Rang 1. Bei den Jungen gab es sogar einen Doppelsieg zu bejubeln: Jacob le Campion war nicht zu schlagen, Bennet Strehle sicherte sich den zweiten Platz. „Alle drei haben in ihrer Kür trotz der hohen Schwierigkeit mit einer sicheren Fahrweise überzeugt und wenige Fehler gemacht. So standen sie verdient auf dem Treppchen“, lobte André Komnick, Vorsitzender und Abteilungsleiter Kunstradsport beim RSV Löwe.

Milla Preuß und Maja Rutsch befinden sich in ihrem ersten Jahr bei den Schülerinnen U15. Für beide reichte es nicht für ganz vorne, dank einer guten Kür und persönlichen Bestleistungen sicherte sich Preuß aber Rang 3, Rutsch folgte auf dem vierten Platz. Preuß feierte gemeinsam mit Emma Kriebel zudem ihr Debüt in der Disziplin 2er Kunstradsport der Schülerinnen. Sie waren als einziges Duo gemeldet und nutzten ihren Auftritt daher als Testlauf für die anstehende Bezirksmeisterschaft. Dieser Test lief so gut, dass die beiden Gifhornerinnen durchaus unerwartet die Qualifikation für die Landesmeisterschaft schafften.

Am 21. Februar ist der RSV Löwe Ausrichter der Bezirksmeisterschaften

„Bei den Juniorinnen lief es dann leider nicht ganz wie erhofft“, seufzte Komnick. Alenia Lammers, die mit Hoffnungen auf Rang 2 in den Wettkampf gegangen war, leistete sich den einen oder anderen Fehler. Dennoch schaffte sie es noch auf das Treppchen, am Ende fehlten lediglich 0,7 Punkte zu Rang 2. Direkt dahinter landete Linnéa Gellert. Komnick: „Sie ist etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben und muss noch um die Qualifikation für die Landesmeisterschaft bangen.“

Im 1er Kunstradsport der Frauen kam es zu einem vereinsinternen Duell. Obwohl es für sie nicht ganz optimal lief, setzte sich Jennifer Zauter durch, Sina Effinghausen wurde Zweite. „Trotz des ersten Platzes muss Jennifer das weitere Training dazu nutzen, mehr Konstanz in ihre Leistung zu bringen, um den Sprung zu den nationalen Wettkämpfen zu schaffen“, gab Komnick vor.

Weiter geht’s für die Athletinnen und Athleten des RSV Löwe am 21. Februar mit den Bezirksmeisterschaften, die im Sportzentrum Nord stattfinden und somit zu einem Heimspiel werden.

