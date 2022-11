Fußball-Oberliga MTV Gifhorn will mit Sieg in Celle zum Gegner aufschließen

Nachlegen und zum Gastgeber aufschließen: Das ist das Ziel von Guy Michel Grah (rechts) und dem MTV Gifhorn für das Spiel in Celle.

Gifhorn. Der Fußball-Oberligist reist am Sonntag zum offensivstarken MTV Eintracht und will vor allem in der Abwehr sicherer stehen.