Pokal-Kracher in Meinersen und Leiferde

Einen Appetithappen hat’s in der Vorwoche in Vordorf schon vorweg gegeben – nun wird es auch für die anderen Fußball-Mannschaften ernst! Mit dem Wittinger Kreispokal starten die Teams auf Kreisebene in die Pflichtspiele. Und schon in der ersten Runde gibt es gleich einige echte Kracherduelle – beispielsweise in Meinersen und Leiferde. Titelverteidiger Müden legt indes in Meine los.

SV Meinersen – MTV Gamsen (So., 15 Uhr). Ein etablierter Kreisligist trifft im heimischen Pappelstadion auf einen Bezirksliga-Absteiger! „Ich sehe es als sehr, sehr guten letzten Test vor dem Ligastart“, meint SV-Coach Ron Glindemann und schiebt nach: „Natürlich wollen wir weiterkommen, wir haben uns einiges vorgenommen.“ Allerdings weiß er auch um die Qualitäten, die der Gast besitzt. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die gerade im Offensivbereich sehr gut besetzt ist. Aber wir wollen auf unsere Stärken gucken und nicht auf die des Gegners“, bekräftigt Glindemann.

Gleich zweimal nahm Gamsens Trainer Sebastian Ludwig den Gastgeber in Testspielen unter die Lupe. „Ich sehe Meinersen in der Kreisliga oben mit dabei“, sagt der MTV-Coach, der am Sonntag auf Kapitän Maik Grunau (privat verhindert) und wohl auch auf Lennard Emmermann (Prellung) verzichten muss. „Wir werden nur 12, 13 Mann haben. Aber der Ehrgeiz ist da, wir wollen gewinnen. Es ist das erste Pflichtspiel der Saison, darauf haben wir fünf Wochen hingearbeitet“, meint Ludwig.

SV Leiferde – SV Triangel (So., 15 Uhr). Dritter gegen Zweiter – Seite an Seite schlossen die beiden Kontrahenten die vergangene Kreisliga-Saison in der Staffel B ab. „Triangel ist eine Herausforderung, eine schwierige Nummer. Das ist schon eine starke Truppe, aber wir wollen unseren Heimvorteil nutzen“, hebt Leiferdes Trainer Stefan Schmidt hervor, der von seiner neuen Mannschaft schwärmt. „Das ist eine tolle Truppe, auch charakterlich. Die Jungs sind absolut lernwillig. Wir sind gut im Gange und möchten in der neuen Saison schon ein bisschen offensiver spielen“, sagt Schmidt: „Und das werden wir auch hinkriegen.“

Sein Gegenüber Viktor Weißgerber ist „froh, dass wir wieder loslegen können. Die Vorbereitung war richtig zäh“, schildert Triangels Trainer, der während dieser Zeit oftmals mit Personalsorgen zu kämpfen hatte. Doch nun muss er selbst darüber schmunzeln, wenn er erklärt: „In Leiferde kann ich personell aus dem Vollen schöpfen – dass ich so etwas einmal sagen kann…“ Die Sassenburger fahren entsprechend selbstbewusst an den Gilder Weg und wollen „da auch gewinnen“.

TSV Meine – TuS Müden-Dieckhorst (So., 15 Uhr). „Wir gehen den Pokal genauso an wie in den letzten Jahren und sehen die Partie als Vorbereitungsspiel, als ersten Prüfstein“, sagt Müdens Coach Sven-Arne Börner, für dessen Team das Unternehmen Titelverteidigung beim „gemeinsamen“ Kreisliga-Absteiger in Meine beginnt. „Wir haben im letzten Jahr miterlebt, was möglich ist im Pokal. Und natürlich ist es auch ein Ziel, da mal wieder hinzukommen“, denkt er an die beiden Auftritte seiner Elf im Bezirkspokal. Allerdings sind die Müdener in der Partie im Papenteich „personell ein bisschen gebeutelt“, der Kader ist noch mit vielen Fragezeichen versehen.

Die erste Runde des Wittinger Kreispokals

Sonntag, 21. August

TSV Vordorf – TSV Hillerse II 3:1

Sonntag, 28. August

TuS Neudorf-Platendorf – SV Tülau/Voitze 13 Uhr

SV Bokensdorf – TuS Seershausen/Ohof 13 Uhr

FC Ohretal – TC Gifhorn 14 Uhr

SV Dannenbüttel – FC Oerrel 14 Uhr

Wesendorfer SC – VfL Knesebeck 15 Uhr

SG Vollbüttel/Ribbesbüttel – SV Westerbeck 15 Uhr

SV Teutonia Tiddische – SV Welat Gifhorn 15 Uhr

SV Barwedel – SV Blau-Weiß Rühen 15 Uhr

SV Eischott – FC Schwülper 15 Uhr

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – MTV Gamsen 15 Uhr

SV Leiferde – SV Triangel 15 Uhr

TSV Meine – TuS Müden-Dieckhorst 15 Uhr

SV Wagenhoff – TSV Brechtorf 15 Uhr

SV Jembke – HSV Hankensbüttel 15 Uhr

SV Tappenbeck – VfL Wittingen/Su. 15 Uhr

SV Osloß – FSV Vorhop/Schönewörde 15 Uhr

VfL Rötgesbüttel – MTV Wasbüttel 15 Uhr

