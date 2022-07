Palanis wünscht sich mehr Mut vom MTV Gifhorn

Die Saisonvorbereitung des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn geht langsam in die heiße Phase über. In den bisherigen Testspielen und Auftritten bei Vorbereitungsturnieren wurde noch viel rotiert. Das wird auch am Sonntag im Test gegen den Lehndorfer TSV ab 12 Uhr noch so sein, wenn der MTV im heimischen Stadion auf den Landesliga-Aufsteiger trifft. Es wird der letzte Test dieser Art, lässt MTV-Coach Georgios Palanis durchblicken.

Abschließende Standortbestimmung gegen Heeslingen

„Danach beginnt so langsam die Endphase“, meint Palanis. In den folgenden Tests dann werde sich allmählich die Startelf für den Punktspielauftakt gegen Lupo Martini Wolfsburg herauskristallisieren. Inklusive dem Spiel gegen Lehndorf hat Gifhorn noch vier Tests bevor es ernst wird. Am Mittwoch kommt das Landesliga-Topteam SSV Vorsfelde (19 Uhr), bevor es am Samstag (14 Uhr) zur abschließenden Standortbestimmung kommt, wenn es in Gifhorn zum Aufeinandertreffen mit dem Oberliga-Konkurrenten Heeslinger SC kommt. „Das Spiel gegen Heeslingen wird dann zum Gradmesser für uns. Da erst werden wir dann sehen, wo wir wirklich stehen“, blickt Palanis voraus. Gegen Lehndorf fordert der Trainer mehr Mut im Eins-gegen-eins ein, und „wir müssen schneller ins letzte Drittel kommen, uns dort auch kreativer zeigen“, so Palanis.

Zwei Testspieler sollen beim Team bleiben

„Die Jungs ziehen in der Vorbereitung gut mit“, lobt der Coach im Zuge einer kleinen Zwischenbilanz. Ihm sei auch aufgefallen, dass im vergrößerten Kader der Konkurrenzkampf erhöht ist. Und der könnte sogar noch von zwei weiteren Spielern gesteigert werden. Die beiden Testspieler Guy Michel Grah (zuletzt TSC Vahdet Braunschweig) und Julio Rodrigues (zuletzt Freie Turner Braunschweig) würde Palanis noch gern ins Team aufnehmen. Nach unseren Informationen sollen die Gespräche schon sehr weit sein.

