SV Leiferde und TSV Hillerse wollen helfen

Leiferde. Ein Benefizspiel zu Ehren des kürzlich im Urlaub verstorbenen Mitspielers Robert Probst findet am 7. August in Leiferde statt.

Am 7. August findet in Leiferde der Benefiz-Spieltag mit der SV Leiferde (re.) und dem TSV Hillerse (li.) statt.

Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, Fußball verbindet – in guten wie in schwierigen Zeiten. Am Samstag, 7. August, dient der Fußball in Leiferde zur Trauerbewältigung und zur Unterstützung. Der SV Leiferde und der TSV Hillerse haben ein Benefiz-Spieltag auf die Beine gestellt; zu Ehren des kürzlich verstorbenen Mitspielers Robert Probst.

Der Altherrenspieler war im Alter von 34 Jahren während eines Norwegen-Urlaubs plötzlich einem Herzinfarkt erlegen. Der absolute Horror für die anwesenden Familienmitglieder. Probst hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren. Direkt nach Bekanntwerden des tragischen Todesfalls wurden Spendenaktionen ins Leben gerufen. Allein die Überführung des Leichnams aus Norwegen hat 17.000 Euro gekostet…

Benefizspiel in Leiferde soll dabei helfen, die Familie zu unterstützen

Um der Familie weitere Unterstützung zu geben, kam Initiator Stefan Schmidt die Idee, ein Benefizspiel zu veranstalten. Der neue Coach des Leiferder Kreisliga-Teams holte sich für die Organisation Stefan Kaufmann, Teammanager des Bezirksligisten TSV Hillerse, ins Boot. Für Kaufmann war es Ehrensache, sich dieser Hilfsaktion anzuschließen. „Robert war ein so herzensguter Mensch. Er hat es einfach verdient, dass man so etwas für ihn auf die Beine stellt“, sagt Kaufmann. Familie Probst sei auch der Überzeugung, dass es im Sinne des Verstorbenen gewesen wäre.

Den Anfang dieses Benefiz-Spieltags machen die Altherren des SVL und des TSV (12 Uhr). Um 14 Uhr treten dann die Erstvertretungen gegeneinander an. Drumherum haben die Organisatoren auch einiges auf die Beine gestellt. Die SV Meinersen stellt die vereinseigene Hüpfburg zur Verfügung, die Ettenbütteler Milchburschen spendieren 100 Eis, die Fleischerei Ramme das Grillgut – die Anteilnahme ist groß. Eine große Trikotversteigerung und eine aufgestellte Spendenbox sollen dazu beitragen, dass der Familie weitere finanzielle Hilfe zugutekommen wird. Nichts wird diesen Verlust erträglicher machen, aber es wird der Familie ein wenig helfen.

